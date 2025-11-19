إعلان قوائم المرشحين وفتح باب التصويت لجوائز «جلوب سوكر» 2025 في دبي



أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز «جلوب سوكر» فتح باب التصويت للجماهير لاختيار المرشحين للنسخة السادسة عشرة من الجوائز، المقرر تنظيم حفلها يوم 28 ديسمبر المقبل في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي. تتضمن النسخة الحالية نحو 15 فئة، بينها 9 فئات متاحة للتصويت الجماهيري حتى 27 نوفمبر الجاري لاختيار القوائم النهائية، على أن تنطلق الجولة الثانية من التصويت خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر لتحديد الفائزين، وذلك وفقاً لنتائج تصويت الجمهور وآراء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.



وتشمل الفئات المتاحة للتصويت أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد نادي باريس سان جيرمان الأكثر تواجداً في قائمة المرشحين، بعد موسم مميز توّجه بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.



وتشهد قائمة أفضل لاعب وجود 8 من لاعبيه المتوجين بلقب دوري الأبطال، إلى جانب منافسة عدد من نجومه على جوائز أفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم وأفضل لاعب صاعد، وتضم قائمة أفضل لاعب 25 اسماً من أبرز نجوم العالم، من بينهم فينيسيوس جونيور الفائز بجائزة العام الماضي، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وهاري كين، ومحمد صلاح.

وفي فئة السيدات، تطمح الإسبانية أيتانا بونماتي لاعب برشلونة للفوز بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، ضمن قائمة تضم 25 لاعبة، من بينهن زميلاتها في برشلونة وخمس لاعبات من منتخب إنجلترا بطل «يورو 2025».



ويتنافس أرسنال، بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات، مع 6 أندية أخرى على جائزة أفضل نادٍ للسيدات، فيما تضم فئة أفضل نادٍ للرجال فرقاً متعددة من بينها باريس سان جيرمان، والأهلي السعودي، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وليفربول، ونابولي، وفلامنجو، وبيراميدز.

كما تتضمن قائمة أفضل مدرب أسماء بارزة، منها لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وإنزو ماريسكا «تشيلسي»، وآرني سلوت «ليفربول»، وأنطونيو كونتي «نابولي»، وفينسنت كومباني «بايرن ميونخ»، وهانسي فليك «برشلونة»، وروبرتو مارتينيز «البرتغال»، وتشابي ألونسو «ريال مدريد»، وميكيل أرتيتا «أرسنال»، وإيدي هاو «نيوكاسل يونايتد». وفي جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، يتنافس كريستيانو رونالدو مع سالم الدوسري وكريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو ونجولو كانتي ورياض محرز وإيفان توني.



وأعرب توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر، عن سعادته باستضافة دبي للحدث للعام الـ16، مؤكداً أن المدينة أرست مكانتها منصة عالمية لاحتضان أبرز الفعاليات الرياضية. وأشار إلى أن نسخة هذا العام ستشهد تكريماً جديداً لأفضل نجوم كرة القدم.

وبالتزامن مع جوائز «جلوب سوكر»، ستقوم رابطة الدوري الإسباني «لاليغا» بتكريم الفائزين بجوائز موسم 2024-2025، حيث تم اختيار رافينيا أفضل لاعب، وهانسي فليك أفضل مدرب، ولامين يامال أفضل لاعب صاعد، إضافة إلى تتويج لوكا سوتشيتش بجائزة أفضل هدف، ويان أوبلاك بجائزة أفضل تصدٍّ.