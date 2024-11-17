سلسلة مواجهات قوية تنتظر شباب الأهلي بعد نهاية أيام الراحة

عاد لاعبو شباب الأهلي إلى التدريبات اليومية، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الدوليين، وذلك بعد فترة راحة حصلوا عليها عقب التعادل يوم 6 نوفمبر الجاري، مع مضيفهم الكويت الكويتي بنتيجة 3-3، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وتنتظر «الفرسان» سلسلة من المباريات القوية خلال الفترة المقبلة، وقبل توقف المسابقات لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» المقررة في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.

يبدأ شباب الأهلي مواجهاته بلقاء ضيفه كلباء يوم 22 نوفمبر الجاري، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يلتقي خلاله «الفرسان» أيضاً، مع مضيفهم خورفكان في الجولة التاسعة يوم 8 ديسمبر المقبل.

بينما يلتقي شباب الأهلي مع مضيفه الحسين إربد الأردني يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة الآسيوية، وبعدها مع الوصل 13 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مباراة كأس المحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي يتصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشارقة في المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة مع العين من الجولة السابعة، وتحدد موعدها يوم 11 يناير المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

في حين، يحتل شباب الأهلي، المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة للبطولة الآسيوية برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الحسين إربد في الصدارة، و3 نقاط عن ناساف الأوزبكي في المركز الثالث، ويأتي الكويت في المركز الرابع الأخير بنقطتين.