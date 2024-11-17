مباراتان في نصف نهائي بطولة بلدية دبي لكرة القدم 2024

يحتضن ملعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي مساء غداً الإثنين مباراتي دور نصف نهائي بطولة قطاعات ومؤسسات بلدية دبي لكرة القدم 2024، حيث يلتقي في المباراة الأولى عند السابعة الا ربع، فريق قطاع خدمات الدعم المؤسسي متصدر المجموعة الأولى مع قطاع التخطيط والحوكمة ثاني المجموعة الثانية، وتعقبها في السابعة والنصف المباراة الثانية والتي تجمع بين فريق مؤسسة المرافق العامة أول المجموعة الثانية أمام فريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني ثاني المجموعة الأولى.

وتحرص البلدية على تنظيم هذا الحدث سنوياً حيث يقام هذا العام خلال الفترة من 11 ولغاية 20 نوفمبر الجاري بمشاركة 6 فرق من مؤسسات وقطاعات بلدية دبي واقتصرت المشاركة على موظفي البلدية ضمن العاملين بهذه المؤسسات والقطاعات بالبلدية.

وأقيمت الجمعة الماضية الجولة الأخيرة بالدور الأول للبطولة وشهدت مباراتين، نجح في الأولى فريق قطاع خدمات الدعم المؤسسي الفوز على فريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني بهدفين مقابل لا شيء منحت فريق قطاع الخدمات صدارة مجموعته الأولى، وحل فريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى، أحرز هدفا الفريق الفائز محمد بولادي وعادل شامبيه، وفاز بلقب افضل لاعب «وليد شامبيه» لاعب فريق قطاع خدمات الدعم المؤسسي وحصل على لقب هداف الدور الأول للبطولة برصيد 6 أهداف.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مؤسسة المرافق العام على فريق مؤسسة النفايات والصرف الصحي بنتيجة هدفين مقابل هدف سجل هدفا الفائز عمار السعدي ونزار بسام بينما سجل الهدف الوحيد لفريق مؤسسة النفايات اللاعب علي رحيمي، ولذي فاز بلقب افضل لاعب وحل فريق قطاع التخطيط والحوكمة وصيفاً بالمجموعة الثانية وتأهل بدوره للدور قبل النهائي، وأدار المباراتين الحكم الاتحادي حميد الشامسي، وشهدت البطولة خلال الدور الأول تسجيل 32 هدف ولم تشهد حالة تعادل.