رونالدو يعيش يومًا استثنائيًا في واشنطن

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقضاء يوم غير تقليدي في العاصمة الأميركية، بعد تأكيد زيارته الرسمية للبيت الأبيض، اليوم، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة جاءت عقب تأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب يرغب في استقبال رونالدو احتفاءً بتأهل البرتغال، التي ستشارك في النسخة المقبلة من المونديال المستضاف على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن المنتخب البرتغالي قد يخوض مباراة ودية أمام نظيره الأميركي قبل انطلاق البطولة، وأن المفاوضات بشأنها ما زالت جارية.

وكان رونالدو قد عبر في مقابلة حديثة مع الإعلامي بيرس مورغان عن رغبته في لقاء ترامب، مشيرًا إلى أنه يسعى لمناقشة السلام العالمي معه، وهو ما ظهر في القميص الذي أرسله سابقًا للرئيس الأميركي، والموقع من اللاعب ومكتوب عليه: «الرئيس دونالد ترامب، يلعب من أجل السلام»، وقال رونالدو حينها: «إذا كان العالم في سلام، فهذا هدفنا… وهو شخص أود بالفعل الجلوس معه».