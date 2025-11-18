مكالمة شوبير تكشف موقف اتحاد الكرة المصري من رحيل حسام حسن

كشفت مكالمة هاتفية جمعت الإعلامي أحمد شوبير برئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، عن الموقف الرسمي داخل الجبلاية بشأن مستقبل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

وأكد أبو ريدة بشكل مباشر أن الاتحاد لا يناقش حاليًا أي تغييرات في الجهاز الفني، وأن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا كاملًا للمنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع أبو ريدة للاطمئنان على أوضاع منتخب مصر واستعداداته، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد أخبره بعقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني، وأن الفترة الماضية كانت ضرورية لاختبار الأفكار وتقييم الأداء.

وأضاف شوبير أنه طرح سؤالًا عامًا حول رؤية الاتحاد للفترة المقبلة، قبل أن يسأله أبو ريدة مباشرة: «أنت بتسأل على تغيير المدرب؟»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ملف الجهاز الفني ليس مطروحًا للنقاش، وأن المرحلة تتطلب دعمًا كاملًا واستقرارًا فنيًا.

وشدد أبو ريدة، بحسب ما نقله شوبير، على أن المنتخب مقبل على تحديات مهمة، أبرزها كأس الأمم الإفريقية، وأن فتح نقاشات من هذا النوع الآن لن يخدم الفراعنة في المرحلة الحالية.

وفي ختام حديثه، أكد شوبير أن الجهاز الفني للمنتخب المصري سيحلل مباراتي التجارب الأخيرتين أمام أوزباكستان والرأس الأخضر قبل مباراة نيجيريا المقبلة يوم 14 ديسمبر.