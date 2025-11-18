خطة سرية تكشفها الصحافة.. ريال مدريد على أعتاب التحول الأكبر في تاريخه

يقترب ريال مدريد من خطوة غير مسبوقة في تاريخه الممتد لأكثر من 120 عاماً، بعدما كشفت صحيفة «إل باييس» أن النادي يدرس للمرة الأولى إدخال مستثمر خارجي وبيع ما بين 5 إلى 10% من ملكيته، في تحول قد يغير شكل هيكل النادي الذي ظل قائمًا بالكامل على نظام العضوية منذ تأسيسه.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز يقود مناقشات داخلية تهدف لطرح نسبة صغيرة من النادي أمام مستثمر مالي، على أن يحتفظ الأعضاء بالنسبة المسيطرة التي تتراوح بين 90 و95%، لضمان بقاء القرار الرياضي والإداري في يد الجمعية العمومية كما هو معتاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقييم المبدئي لقيمة ريال مدريد يتجاوز حاجز 10 مليارات يورو، وهو رقم يعكس قوة العلامة التجارية للنادي وتأثيره الاقتصادي المتنامي، وبالرغم من هذا، أكدت المصادر أن المشروع ما زال قيد النقاش ولم يصبح قرارًا نهائيًا بعد.

وتتضمن الخطة إنشاء كيان اقتصادي جديد داخل النادي، بحيث يفصل بين الحقوق المالية وحقوق التصويت، ويسمح للمستثمر بالحصول على جزء من العوائد المستقبلية دون امتلاك سلطة مؤثرة في القرارات.

وأكدت الصحيفة أن أي خطوة رسمية لن تتم من دون استفتاء عام بين الأعضاء، وهو ما يجعل القرار مرهونًا بموافقة القاعدة التي لطالما دافعت عن نموذج الملكية الجماهيرية، والذي يعد أحد أهم ركائز هوية ريال مدريد.

وتستهدف إدارة بيريز تعزيز القدرة الاستثمارية للنادي في ظل تزايد حجم المنافسة المالية في أوروبا، بعد الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو الجديد بصيغته التجارية العالمية، وما يتطلبه ذلك من تدفقات مالية مستمرة، ويبقى المشروع خطوة تاريخية مشروطة تحتاج إلى توافق داخل النادي، فإذا وافق الأعضاء سيتم إطلاق الكيان الجديد وتحديد امتيازات المستثمر، أما إذا رُفض المقترح فسيظل النادي بنظام ملكيته الكامل كما هو منذ تأسيسه.

