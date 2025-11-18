العد التنازلي يبدأ.. نيمار في سباق أخير للحاق بكأس العالم

بدأ نيمار دا سيلفا سباقه الأخير للحاق بقائمة البرازيل في كأس العالم 2026، بعدما وضع كارلو أنشيلوتي شرطًا حاسمًا لعودته، مؤكدًا أن مشاركة اللاعب في المونديال لن تكون استثناءً أو قرارًا عاطفيًا، بل مرهونة بجاهزيته البدنية والفنية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأكد أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرازيلية، أن نيمار يزال ضمن دائرة الترشيحات للانضمام إلى قائمة المونديال، لكنه شدد على أن القرار النهائي سيُحسم بناءً على مستوى اللاعب بعد نهاية الموسم المحلي مع سانتوس.

وأوضح مدرب البرازيل أن اللاعب تعافى من إصابته الأخيرة وسيحصل على فترة راحة عقب انتهاء الدوري البرازيلي، قبل أن يدخل مرحلة التقييم الحقيقية، حيث سيحتاج إلى إبراز جاهزية بدنية كاملة وقدرة على تنفيذ أدوار الضغط والعودة الدفاعية بما يتناسب مع أسلوب لعب المنتخب.

وشدد أنشيلوتي على أن معايير الاختيار في المنتخب أصبحت أكثر صرامة، إذ إن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجهد الجماعي، مؤكدًا أن المهاجم الذي لا يؤدي واجباته الدفاعية يضع نفسه خارج الحسابات، ما يعني أن نيمار سيكون مطالبًا بإقناع الجهاز الفني بأنه يستطيع الالتزام بالتوازن التكتيكي المطلوب.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة تونس وديًا، في لقاء قد يشهد تعديلات على التشكيل الأساسي، إذ يدرس أنشيلوتي الدفع ببعض الوجوه الجديدة، مع غياب جابرييل للإصابة، وإمكانية مشاركة ويسلي في مركز الظهير الأيمن حسب احتياجات المباراة.