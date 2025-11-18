تشافي يتقدم صفوف المعارضة في برشلونة

يتقدم تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، صفوف المعارضة داخل النادي بعدما ظهر في فعالية انتخابية داعمة لفيكتور فونت، الخصم الأبرز للرئيس الحالي خوان لابورتا، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الإسبانية إعلان دخول مبكر في سباق رئاسة برشلونة لعام 2026، وفق ما نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وشارك تشافي في حفل إطلاق منصة عريضة وعابرة للتيارات، وهي المبادرة التي يقودها فيكتور فونت لإعادة تشكيل مشروعه الانتخابي تحت مسمى «البارسا الذي نريده»، في حضور شخصيات عديدة من رموز المعارضة.

وذكرت «سبورت» أن وجود تشافي في الحدث لم يكن مصادفة، بل تحرك محسوب يحمل رسالة واضحة قبل بدء المعركة الانتخابية.

ويحتفظ تشافي بشعبية كبيرة داخل برشلونة، سواء لإرثه كلاعب، أو لدوره كمدرب في منح الفرصة لنجوم الجيل الحالي مثل لامين يامال، وهي أسباب تجعل ظهوره الانتخابي ثقيل الوزن في الشارع الكتالوني.

وتشير وسائل الإعلام القريبة من النادي إلى أن دعم تشافي لفونت، حتى وإن لم يُعلن بشكل صريح حتى اللحظة، يمثل نقطة تحول في ميزان القوى داخل برشلونة، خصوصاً أن فونت سبق أن نافس لابورتا في انتخابات 2021 وكان قريباً من حصد عدد كبير من الأصوات لولا التفاف الجماهير حول الرئيس الحالي في اللحظات الأخيرة.