أفضل مدرب صربي على «رادار النصر»

أكدت مصادر أن الصربي فلادان ميلويفيتش، دخل قائمة المرشحين لتدريب النصر في الموسم الكروي الجديد، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر.

ويعد ميلويفيتش مدرب ريد ستار الصربي حالياً، رابع مدرب يرتبط اسمه بالنصر في الفترة الأخيرة، بعد مواطنه ميلوش ميلويفتش، والأرجنتيني ماتياس ألميدا، والإيطالي جنارو غاتوزو.

واختير ميلويفتش، أفضل مدرب في الدوري الصربي، للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعد أن قاد فريقه للتتويج بالثنائية للمرة الثانية على التوالي 2023 - 2024 و 2024 - 2025، وسبق له أن درب فريقين من الدوري السعودي، الأهلي في موسم 2020 - 2021، ثم الاتفاق في موسم 2021 - 2022.

بداية

بدأ ميلويفيتش مسيرته الكروية لاعباً في صفوف ريد ستار الصربي، كما لعب لناديي باناثينايكوس وأبولون سيمرنيس في الدوري اليوناني، ثم بدأ مسيرته التدريبية في 2006، ومن أبرز الفرق الأوروبية التي دربها، فريق جفور إيفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق أمونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، وفريق أيك أثينا اليوناني.

ومن أبرز إنجازاته، تحقيق الدوري الصربي 4 مرات مع ريد ستار، مواسم 2017 - 2018، و2018 - 2019، و2023 - 2024، و2024 - 2025، وتحقيق كأس صربيا 3 مرات 2014 - 2015، و2023 - 2024، و2024 - 2025.

تحضير

وتعمل شركة النصر لكرة القدم، برئاسة حميد الطاير، على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات المقبلة، والتفرغ لتجهيز معسكر الفريق الصيفي، المقرر منتصف الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.

وبالإضافة إلى ملف المدرب، تكثف إدارة النصر جهودها للتعاقد مع مدافع أجنبي صاحب خبرة، لقيادة دفاع الفريق، الذي عانى في الموسم الماضي من عدة صعوبات، تسببت في استقباله إلى 45 هدفاً في 26 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، بمعدل 1,73 هدف في كل مباراة، وهو ما يقتضي تصحيح المنظومة الدفاعية للفريق، من أجل المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، والمنافسة على لقب الدوري الغائب عن العميد منذ 4 عقود.

كما تعمل إدارة النصر على ضم مهاجم صريح أجنبي، خاصة أن الفريق سيفتقد مهاجمه الأول علي مبخوت في المرحلة الأولى من الموسم، بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية، وفي هذا السياق، أشارت مصادر، إلى أن العميد قدم عرضاً للكيني مايكل أولونغا، الذي أعلن نادي الدحيل القطري رسمياً عن انتهاء مسيرته معه، بعد مشوار حافل، امتد لأربع سنوات ونصف، توج خلاله هدافاً تاريخياً للفريق، برصيد 130 هدفاً.

انضم أولونغا، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى النادي القطري قادماً من كاشيوا ريسول الياباني، في يناير 2021، وبدأ مشواره مع الفريق بقوة، حتى أصبح هدافه التاريخي.

وكان النصر أعلن الأسبوع قبل الماضي عن استغنائه عن 9 لاعبين دفعة واحدة، لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي، من بينهم 4 لاعبين أجانب، و5 لاعبين مواطنين.

وتضم القائمة البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس اوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامرين محمد عبدالرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي.

في المقابل، تعاقد النصر مع لاعب الوسط محمد عبد الباسط، القادم من الشارقة، لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم سلطان لموسمين، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، كما ضم العميد، الظهير الأيسر عبدالله إدريس، في صفقة انتقال حر، بعد أن لعب له معاراً من الجزيرة، منذ الميركاتو الشتوي.