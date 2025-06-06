4 ملفات على طاولة الإدارة الجديدة للبطائح

تقف الإدارة الجديدة لنادي البطائح، أمام العديد من التحديات قبل انطلاقة الموسم الجديد، خاصة 4 ملفات المطلوب حسمها على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما صارع الفريق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى طويلاً في الموسم المنتهي، وحتى نجح في النجاة والحفاظ على مقعده في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أنهى مشاركته في نسخة دوري 2024 - 2025، بجمعه 27 نقطة في المركز 11، وبفارق الأهداف عن بني ياس في المركز 12.

وسيكون أولى الملفات المطروحة أمام مجلس الإدارة الجديد، الاستقرار على توزيع الحقائب الإدارية لمجلسي إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، وشركة البطائح لكرة القدم، بعدما قضى قرارا سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، سالم علي سالم بن رشيد الكتبي، عبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، علي علي راشد بن بخيت الكتبي، سعيد سيف بن غويث الكتبي، محمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي، وبتشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من بطي خلفان بن سرود الكتبي، جاسم محمد الدوخي، خليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، ناصر سعيد الشمام الطنيجي، وعمر عبيد أحمد الطنيجي.

اختيار المدرب

ويتركز الملف الثاني، على اختيار المدير الفني لقيادة «الراقي»، مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مدى إمكانية التجديد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، والذي تولى مسؤولية الفريق في يناير 2025، خلفاً للمدرب الكرواتي جوران توميتش، وانتهى عقد مجيدي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الإدارة السابقة للنادي، قررت ترك هذا الملف للإدارة الجديدة، ولذا، سارعت بنفي الأنباء التي ترددت في وقت سابق عن تعاقد البطائح مع المدرب الوطني عبد المجيد النمر، بعد نجاحه الكبير مع خورفكان في الموسم المنتهي.

ويدور الملف الثالث على قائمة الفريق من اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، وينتظر أن تطرح جميع الأسماء على طاولة المناقشة، للاستقرار على القائمة الأولية لخوض الموسم القادم، وخاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، والمتوقع الإبقاء على العناصر الموجودة مع الفريق حالياً، وفي مقدمهم الكاميروني أناتولي المتصدر لقائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي، بتسجيل 10 أهداف، مع انتظار التعاقد مع المدير الفني الجديد، والاتفاق على المراكز المطلوب دعمها، لاستعادة الفريق لتألقه في موسم 2023 - 2024، عندما حل الفريق في المركز السابع بترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد جمعه 37 نقطة.

أما الملف الرابع الأخير، فسيكون المعسكر الخارجي الذي يجري الاستقرار على مكانه خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، والمنتظر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ويستمر قرابة الأسبوعين.