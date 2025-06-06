وليد حسين: تجمع العائلة أجمل احتفالات أيام العيد

أكد لاعب شباب الأهلي السابق وليد حسين قضاءه لإجازة عيد الأضحى داخل الدولة مع العائلة والأسرة، وأنه يفكر بعد نهاية الإجازة في السفر مع عائلته الصغيرة، لقضاء عدد من الأيام في إحدى الدول الأوروبية بعد الموسم الطويل، الذي قضاه مع خورفكان، وأسهم خلاله في إنهاء الفريق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وأوضح وليد أن اليوم الأول من العيد سيقضيه مع العائلة، والاحتفال مع أطفال الأسرة، بعد أداء صلاة العيد، مشيراً إلى أن الاجتماع والالتقاء بأفراد العائلة من أبرز مباهج الأعياد، مع تناول الأطعمة المفضلة في مثل تلك المناسبات العائلية السنوية، مع تأكيده على عدم الإفراط في الأكل، للحفاظ على الوزن، خلال فترة التوقف عن التدريبات.

تخطيط

وقال لاعب شباب الأهلي السابق إنه سيصطحب عائلته القصيرة بداية من ثاني أيام العيد، لقضاء بقية الإجازة في أحد فنادق الدولة للاستجمام مع أطفاله، وبعد العيد سيكون قد اتخذ قراره بالوجهة التي سيقضي فيها وعائلته بقية أيام الإجازة، والتي سيعود معها على انطلاقة الموسم الجديد 2024 - 2025، والذي يخوض فيه تجربة أخرى مع نادٍ جديد.

وأشار وليد حسين (33 عاماً) إلى نهاية عقده مع خورفكان بنهاية الموسم الأخير 2024 - 2025، وإلى أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، وإلى وجود أكثر من عرض للمفاضلة بينها، مؤكداً أنه سعيد بكل التجارب الاحترافية، التي سبق وخاضها مع أندية الدولة، وتتضمن: شباب الأهلي، الفجيرة، الإمارات، والوحدة، وأخيراً خورفكان.

وكشف عن قضائه وقته الحالي ما بين ممارسة الألعاب الرياضية الخفيفة المتناسبة من ظروف الطقس الحالي، ومنها التجديف، والكرة الطائرة الشاطئية، والجري الخفيف، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية والجاهزية حال انضمامه إلى نادٍ جديد مع بداية الموسم المقبل.

يذكر أن وليد حسين يجيد اللعب في خط الوسط، وبدأ مشواره في دوري المحترفين موسم 2011 -2012، وظهر في 7925 دقيقة، موزعة على 135 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، وتلقى 18 بطاقة صفراء، ويخلو مشواره من البطاقات الحمراء.