خدعة ذهنية.. أنشيلوتي يكشف الجملة التي صنع بها هدافي ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل الحالي وريال مدريد السابق، عن جملة كان يستخدمها في تدريبات الميرنغي، تحولت إلى "خدعة ذهنية" زرعت الثقة في نفوس المهاجمين أمام المرمى.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أوضح المدرب الإيطالي أنه كان يطلب من تيبو كورتوا، أفضل حراس العالم، أن يترك بعض الكرات تدخل مرماه في التدريبات، كجزء من إعداد نفسي خاص للمهاجمين يسبق الجانب التكتيكي.

وقال أنشيلوتي، إن بعض الحصص التدريبية كانت تحتاج إلى "دفعة ذهنية" لاستعادة شعور المهاجمين بالتسجيل، مضيفًا أن الأمر لم يكن تقليلاً من قيمة كورتوا، بل صناعة توازن نفسي يمنح لاعبي الهجوم هدوء وثقة قبل المباريات الرسمية.

وذكرت الصحيفة أن الطريقة لم تكن ثابتة في جميع الوحدات التدريبية، لكنها كانت تستخدم في اللحظات التي يعاني فيها بعض المهاجمين من تراجع تهديفي، فيتحول التدريب إلى مساحة آمنة تمكنهم من استعادة الثقة أمام المرمى.

وأشار التقرير إلى أن كورتوا كان "يتفهم الفلسفة" ويتعامل معها بروح احترافية، إذ إن وجوده كحارس صعب التغلب عليه كان يجعل إحراز الأهداف في المران مهمة ثقيلة، ما دفع أنشيلوتي إلى تطبيق الخدعة الذهنية لإعادة الثقة للمهاجمين، على أن يحصل الحارس على دوره الكامل في بقية الحصص دون أي تنازلات.

وترى الصحيفة أن هذه المنهجية أوضحت جانبًا خفيًا في أسلوب أنشيلوتي، يقوم على الربط بين التحضير الذهني والفني، واعتبار أن الثقة جزء من الإعداد لا يقل أهمية عن العمل التكتيكي، خاصة في نادٍ كبير بحجم ريال مدريد حيث تصنع الفوارق بأدق التفاصيل.