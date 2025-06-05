الكشف عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين في صربيا



أعلن الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين، التي ستقام في منطقة زلاتيبور الجبلية بصربيا من 2 إلى 16 يوليو المقبل، بمشاركة نخبة من محاضري أوروبا المميزين.

وأوضح أن الدورة ستركز على أسس التحضير البدني للاعبين، وكيفية اكتساب المدرب للمهارات في التحضير البدني، وستتضمن محاضرات في الخطط والتوجهات الحديثة في كرة القدم.

وقال إنه سيقوم مختصون أيضاً في التحضير الذهني والنفسي، بتقديم محاضرات في التحضيرات الذهنية للاعبين، مؤكداً أهمية الدورة للمدربين المحترفين للأخذ والاستفادة من التجارب الأوروبية الحديثة.

وأضاف أن برنامج الدورة يتضمن كذلك زيارات لعدة أندية محترفة لمعرفة طرق العمل في هذا الأندية، إلى جانب حضور عدد من المباريات في الدوري الصربي للمحترفين، مع تنظيم لقاءات مع عدة مدربين منهم للنقاش الفني، وتبادل المعلومات.