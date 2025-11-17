مدرب نيجيريا يتهم الكونغو بـ«السحر الأسود»

أثار المالي إريك تشيلي، مدرب منتخب نيجيريا، جدلًا واسعًا بعد اتهام مباشر للاعبي الكونغو الديمقراطية باستخدام «السحر الأسود» خلال ركلات الترجيح، في المباراة التي حسمت بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات المدرب بعد الفوضى التي تلت نهاية المواجهة، والتي انتهت بتفوق الكونغو بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وبحسب ما نقلته الصحافة العالمية عقب المباراة، فقد تشيلي أعصابه خلال لحظة الحسم، وانطلق نحو دكة بدلاء الكونغو في محاولة للاعتداء على عدد من أفراد الجهاز الفني، قبل أن يتم احتواؤه من جانب أفراد الملعب.

وأوضح المدرب في تصريحات تداولتها وسائل إعلام دولية أن تصرفه جاء بعدما لاحظ على حد وصفه أن لاعبي الكونغو «يمارسون نوعًا من الفودو» عند كل ركلة جزاء، مؤكدًا: «كانوا يستخدمون السحر الأسود… رأيت ذلك خلال كل ركلة».

وتسبب خروج نيجيريا في حرمان «النسور» من الظهور السابع في تاريخهم بكأس العالم، وهو ما جعل الهزيمة أكثر مرارة وسط حالة غضب جماهيري وإعلامي.

وأكدت تسجيلات مصورة التقطت من المدرجات حجم التوتر في اللحظات الأخيرة، حيث ظهر تشيلي وهو يقترب من مقاعد بدلاء الكونغو وسط محاولات للتهدئة، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحكم اضطر لتدخل رجال الأمن لمنع تفاقم الوضع.

وتولى تشيلي تدريب منتخب نيجيريا في يناير الماضي خلفًا لأوغستين إغوافين، ونجح في تحقيق 8 انتصارات خلال 14 مباراة، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم.

ويمتلك المدرب التاريخي سجلًا واسعًا، حيث درب سابقًا منتخب مالي وعددًا من الأندية الفرنسية، إضافة إلى نادي مولودية وهران الجزائري، كما سبق له اللعب كمدافع مع منتخب مالي ونادي لانس الفرنسي بين 2008 و2011.

وبتخطيها نيجيريا عبر ركلات الترجيح، تواصل الكونغو الديمقراطية رحلتها نحو كأس العالم 2026 عبر «الملحق العالمي»، حيث ستخوض مباراة فاصلة بحثًا عن بطاقة تاريخية.