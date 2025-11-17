غائب منذ 64 عامًا.. ميسي يستهدف إنجازًا في مونديال 2026 عجز عنه الأساطير

يضع ليونيل ميسي عينه على إنجاز تاريخي غير مسبوق في كأس العالم 2026، وهو إنجاز لم يتحقق منذ ما يقرب من 64 عاماً، وعجزت عنه أكبر أساطير كرة القدم الأوروبية، فالنجم الأرجنتيني يسعى لقيادة منتخب بلاده نحو الاحتفاظ باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي، في سابقة لم تشهدها اللعبة خارج القارة التي ينتمي إليها البطل السابق.

ويخوض منتخب الأرجنتين، بطل نسخة 2022، تحدياً ضخماً في النسخة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني الذي يأمل في تكرار إنجاز قطر، عندما انتزع “التانغو” اللقب في الدوحة على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة كلاسيكية انتهت 3-3.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن حلم الأرجنتين لا يقتصر على الفوز بالبطولة فحسب، بل على تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الاحتفاظ باللقب خارج القارة التي تُوّج فيها سابقاً، فمنذ تتويج إيطاليا مرتين متتاليتين (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، لم ينجح أي منتخب في تحقيق اللقب الثاني على أرض قارة مختلفة، ما يجعل مهمة ميسي ورفاقه في 2026 أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

ويأتي هذا فيما لم يحسم ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، قراره النهائي بشأن المشاركة في المونديال، مؤكداً أن الأمر يعتمد على جاهزيته البدنية، ولكن أيضًا تبدو مشاركته مرجحة في ظل انخفاض الضغط الواقع عليه داخل المنتخب، خاصة بعد تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا والمونديال الأخير، إضافة إلى قدرة الفريق على تحقيق نتائج قوية خلال غيابه في عدد من مباريات التصفيات.

وفي حال قرر ميسي خوض تحدي مونديال 2026، فسيكون أمام فرصة لصنع تاريخ جديد يصعب تكراره، ويضعه في مكانة تتجاوز المقارنات، كأول قائد في التاريخ يحتفظ بكأس العالم خارج قارة فريقه، وكأكبر لاعب يحقق اللقب مرتين متتاليتين.