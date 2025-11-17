المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

بدأت ملامح الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 تتضح تدريجياً، مع انتهاء المنافسات في عدد من مجموعات التصفيات الأوروبية، واقتراب حسم بقية المراكز النهائية قبل المرحلة الفاصلة.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل مباشرةً إلى النهائيات أصحاب الصدارة في المجموعات الـ 12، فيما تخوض المنتخبات التي تنهي المشوار في المركز الثاني الملحق الأوروبي، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية ممن فشلوا في نيل بطاقة مباشرة أو بلوغ الملحق عبر التصفيات.

كانت إيرلندا أول المنتخبات التي ضمنت بطاقة الملحق، بعد فوز مثير على المجر بنتيجة 3-2، لتنتزع الوصافة خلف البرتغال المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم.

وحجز منتخب أوكرانيا مقعده هو الآخر، بعدما تغلب على أيسلندا بهدفين دون رد، ليحسم وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب الفرنسي.

وكان منتخب ألبانيا قد ضمن وصافة المجموعة 11 خلف إنجلترا، رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام “الأسود الثلاثة” بنتيجة 0-2، أما التشيك، فحسمت وصافة المجموعة 12 قبل جولة من النهاية، بعد فوزها على سان مارينو بهدف دون رد.

وانضمت إيطاليا إلى قائمة المتأهلين إلى الملحق، رغم خسارتها الثقيلة أمام النرويج 1-4، بعدما أنهت التصفيات في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن النرويج الذين تصدروا المجموعة.