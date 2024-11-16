هاني أبو ريدة رئيساً لاتحاد الكرة المصري بالتزكية

ضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضي، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.



وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.