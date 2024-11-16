العين ورحيمي وكاكو ضمن المرشحين لجائزة جلوب سوكر 2024

لا تزال التداعيات الإيجابية لتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة قبل الانتقال للنظام الحالي تتوالى على النادي والذي أصبح ضمن 12 نادياً مرشحة لجائزة «غلوب سوكر» السنوية، فيما اقتحم لاعبان من الفريق البنفسجي قائمة المرشحين لجائزة أفضل اللاعبين في الشرق الأوسط وهما المغربي سفيان رحيمي الحاصل على جائزتي الهدف والأفضل في المسابقة القارية، إضافة للاعب متوسط الميدان الباراغوياني اليخاندرو كاكو.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024، إضافة لنادي العين أندية، مانشستر سيتي، وريال مدريد الإسباني، والأهلي المصري، وإنتر ميلان، وأتلانتا، الإيطاليين، وأتليتكو مينيرو، وبوتافوغو البرازيليين، وبايرليفركوزن الألماني، وأولمبياكوس اليوناني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

بينما ضمت قائمة اللاعبين السبعة المرشحين لجائزة الأفضل في الشرق الأوسط، إضافة للاعبي العين رحيمي، وكاكو، كلاً من البرتغالي الأشهر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، والسعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، والجزائري رياض محرز لاعب نادي الأهلي السعودي، والمغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح السعودي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب نادي الهلال السعودي.

وسيقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2024 في 27 ديسمبر المقبل في دبي على هامش مؤتمر دبي الرياضي، وهي النسخة 15 لهذا الحفل السنوي بجوائزه الكبيرة والفخمة، وتوزع لأفضل نادٍ في العالم، وأفضل لاعب، وأفضل مدير فني، وأفضل مهاجم، وأفضل متوسط ميدان، إضافة لأفضل ناد ولاعب في الشرق الأوسط.

ومن ضمن الفائزين بالجائزة في النسخة السابقة 2023 نادي مانشستر سيتي الذي توج بلقب أفضل نادٍ في العالم للعام الماضي 2023 بينما توج الأهلي المصري كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وتوج اللاعب النرويجي ايرلينغ هالاند، بجائزة أفضل لاعب في العالم، والبرتغالي رونالدو بجائزة أفضل لاعب من ترشيح الجمهور، وفاز المدرب الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب.