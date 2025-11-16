آخرها البرتغال… 31 منتخبًا حسمت صعودها إلى كأس العالم 2026

أصبح منتخب البرتغال آخر المتأهلين حتى الآن إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق انتصارًا كاسحًا على أرمينيا بنتيجة 9-1، ليحجز مقعده رسميًا في المونديال ويكمل عدد المنتخبات الصاعدة حتى اللحظة إلى 31 منتخبًا من أصل 48 ستشارك في النسخة التاريخية المقبلة.

ومع نهاية توقف نوفمبر، بدأت ملامح خريطة المونديال تتضح تدريجيًا، على أن تحسم المقاعد المتبقية خلال توقف مارس والملحق العالمي.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن (31 منتخبًا):

أمريكا الشمالية:

1. الولايات المتحدة

2. كندا

3. المكسيك

آسيا:

4. اليابان

5. إيران

6. أوزبكستان

7. كوريا الجنوبية

8. الأردن

9. أستراليا

10. السعودية

11. قطر

أمريكا الجنوبية:

12. الأرجنتين

13. البرازيل

14. الإكوادور

15. أوروغواي

16. كولومبيا

17. باراجواي

إفريقيا:

18. المغرب

19. تونس

20. مصر

21. الجزائر

22. غانا

23. الرأس الأخضر

24. جنوب أفريقيا

25. كوت ديفوار

26. السنغال

أوروبا:

27. إنجلترا

28. فرنسا

29. كرواتيا

30. البرتغال

أوقيانوسيا:

31. نيوزيلندا