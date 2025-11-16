رونالدو يرسخ «ثقافة المونديال» في البرتغال

قبل ظهور كريستيانو رونالدو بقميص البرتغال، كان التأهل إلى كأس العالم حدثًا نادرًا في تاريخ المنتخب الأوروبي، بثلاث مشاركات فقط خلال 17 محاولة، لكن مع «الدون»، تحول المشهد تمامًا؛ ست مشاركات متتالية منذ 2006، وتأهل شبه مضمون.

وكتب اليوم منتخب البرتغال صفحة جديدة في سجله الذهبي بالتأهل إلى مونديال 2026، للمرة السابعة تواليًا والتاسعة في تاريخه بفوز كاسح على أرمينيا بنتيجة 9-1، في مواجهة لم يحتج فيها الفريق إلى قائده التاريخي الذي غاب بسبب طرده في المباراة السابقة.

وسجل أهداف البرتغال كل من ريناتو فيغا (7)، غونسالو راموش (28)، جواو نيفيش (30 و42 و81)، برونو فرنانديش (45+3 و52 و72 من ركلتي جزاء)، وفرانسيسكو كونسيساو (90+2)، بينما أحرز إدوارد سبيرتسيان هدف أرمينيا الوحيد (18).

وحسم الانتصار العريض الصدارة للبرتغال في المجموعة السادسة، ليضمن المنتخب تأهله المباشر إلى مونديال 2026، مواصلًا سلسلة الحضور العالمي التي لم تتوقف منذ أول ظهور لرونالدو في البطولة قبل 19 عامًا.

وعبر رونالدو عن فرحته بالتأهل، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نحن في كأس العالم… هيا يا برتغال».

موعد كأس العالم 2026

ينطلق مونديال 2026 في 11 يونيو المقبل، وتستمر منافساته حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.