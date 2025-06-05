الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي الذي قاد إنتر ميلان إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن فريق العاصمة ليل الأربعاء-الخميس.

وكان الهلال أقال البرتغالي جورجي جيزوس خلال الموسم بسبب سوء النتائج، وقاده لفترة موقتة لاعبه السابق محمد الشلهوب.

وخسر الهلال لقب الدوري المحلي أمام الاتحاد جدة، فيما أخفق في دوري أبطال آسيا المتوج بلقبه أربع مرات قياسية والذي راح لقبه لقطب جدة الآخر الأهلي.

وسيصل إينزاغي إلى الرياض لقيادة تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان إينزاغي (49 عاما) أعلن الثلاثاء انفصاله بالتراضي عن إنتر بعد خسارة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 السبت في ميونيخ.