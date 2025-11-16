القيادة من الخارج.. رونالدو يهتف من مدرجات البرتغال

رغم غيابه الإجباري عن مباراة البرتغال أمام أرمينيا بسبب الطرد، لم يتخل كريستيانو رونالدو عن دوره القيادي داخل المنتخب، ليظهر هذه المرة من خارج الخطوط عبر رسالة حماسية وجهها لزملائه، مؤكداً أن القائد يمكن أن يساهم حتى من بعيد.

ورغم أن رونالدو لن يكون في الملعب، إلا أن حضوره المعنوي كان لافتاً، بعدما حرص على شحن لاعبي البرتغال قبل مواجهة قد تحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكتب رونالدو عبر حساباته الرسمية: «هيا يا رجال، معًا اليوم ودائمًا، من أجل البرتغال ومن أجل علمنا»، مرفقاً عبارته بصور من معسكر المنتخب، ليثبت أن دوره لا يقتصر على التواجد داخل الملعب، بل يمتد ليشمل دعم المجموعة من الخارج في لحظات الحسم.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة أرمينيا على ملعب الدراغاو بالبرتغال، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، والرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

وتحتاج البرتغال إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل المباشر، إذ تتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني.

ويغيب رونالدو عن اللقاء بعد حصوله على طرد مباشر خلال الخسارة أمام أيرلندا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وهي المباراة التي زادت من أهمية مواجهة أرمينيا بالنسبة للبرتغاليين.