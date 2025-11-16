«حتى هالاند لن يفوز بها».. هاري كين: الكرة الذهبية لا تعترف بالهدافين

فتح هاري كين الباب أمام جدل جديد حول معايير الفوز بالكرة الذهبية، بعدما أكد أن الجائزة لا تُمنح للهدافين مهما سجلوا من أهداف، مشيراً إلى أن الأرقام الفردية "سواء له أو لهالاند" لن تكون كافية دون بطولات كبرى.

وقال كين بوضوح إن الفوز بالبالون دور «مرهون بالألقاب وليس بعدد الأهداف»، في إشارة مباشرة إلى أن الأداء الجماعي هو ما يحسم السباق الحقيقي.

وأوضح المهاجم الإنجليزي، في تصريحاته لصحيفة «ميرو» البريطانية، أنه حتى لو سجل 100 هدف هذا الموسم، فلن يكون الفوز بالكرة الذهبية مضموناً ما لم يحقق لقبًا كبيرًا مثل دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم.

ويقدم كين واحداً من أفضل مواسمه مع بايرن ميونخ، حيث خاض 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 23 هدفاً وصنع هدفاً واحداً، ليقف في صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفاً بفارق 7 أهداف عن هاريس تاباكوفيتش، مهاجم بوروسيا مونشغلادباخ.

وأضاف كين: «الأمر نفسه ينطبق على هالاند وعلى أي لاعب آخر.. الفوز بالألقاب الكبرى أمر ضروري، وأعتقد أننا في بايرن نبدو في حالة ممتازة وننافس بجدية على دوري أبطال أوروبا».

وأشار إلى أن منتخب إنجلترا أيضاً يدخل كأس العالم 2026 كأحد المرشحين للفوز باللقب، ما يجعل حظوظه في التواجد بقوة في سباق الكرة الذهبية قائمة إذا سارت الأمور كما يتمنى على مستوى النادي والمنتخب.

ويتبقى في عقد هاري كين مع بايرن ميونخ عامان إضافيان، حيث ينتهي في يونيو 2027.