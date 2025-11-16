كرة القدم الأمريكية «سلاح» إنجلترا في كأس العالم 2026

استعان هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بأفكار من دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) لرسم طريق منتخب بلاده نحو التتويج بكأس العالم 2026، مؤكداً أن طريقة تعامل فرق الـNFL مع «الكرات الثابتة» يمكن أن تتحول إلى سلاح استراتيجي في كرة القدم التقليدية، إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح.

وقال كين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن»، إن إنجلترا يجب أن تتعامل مع الكرات الثابتة بنفس عقلية فرق كرة القدم الأمريكية: «نريد بناء دليل تكتيكي للكرات الثابتة، تماماً كما يفعلون في الـNFL… ننظر للخصم، هل يعتمد على دفاع المنطقة أم الرقابة الفردية، ثم نختار الشكل المناسب للهجمة».

وأضاف: «لطالما كنا جيدين في الكرات الثابتة دفاعاً وهجوماً، ونتدرب جيداً جداً في الجانب الهجومي».

وكان منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل قد أصبح أول منتخب أوروبي يتأهل لمونديال 2026، بعد أن فاز بجميع مبارياته السبع دون أن يستقبل أي هدف، لكنه لا يزال يبحث عن أول لقب كبير منذ مونديال 1966.

واستشهد كين أيضاً بزميله ديكلان رايس، مؤكداً أنه قادر على تنفيذ تمريرات عرضية «مثالية»، كما يفعل أسبوعياً مع أرسنال، وهو ما يعزز فرصة تحويل الكرات الثابتة لسلاح حاسم.

وخلال الأيام الماضية، ركز الجهاز الفني لإنجلترا بقيادة مساعد المدرب أنتوني باري، ومحلل الكرات الثابتة بول كويلتر، على تدريبات مكثفة للركنيات والركلات الحرة، في انسجام تام مع رؤية كين.