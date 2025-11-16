الدوري السعودي يقرب زيدان من تدريب منتخب فرنسا

يقترب زين الدين زيدان من قيادة منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشامب المدرب الحالي للديوك، وذلك بعد كأس العالم 2026.

وكان زيدان رفض عروضًا من أندية كبرى وجعل مهمة قيادة فرنسا هدفه الرئيسي منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021.

وأكدت تقارير فرنسية أن زيدان سيكون المرشح الأول لقيادة "الديوك" عقب نهاية مشوار المنتخب في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، ليخلف ديشامب الذي يتولى المهمة منذ عام 2012 وحقق خلالها لقب كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021، إضافة إلى الوصول لنهائي يورو 2016 ونهائي مونديال 2022.

وخلال السنوات الماضية، صنع زيدان مسيرة تدريبية استثنائية بقيادته ريال مدريد لثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، وهو إنجاز غير مسبوق منذ إطلاق النظام الجديد للبطولة في 1992.

ورغم تلقيه عروضًا ضخمة من أندية مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ظل زيدان ينتظر اللحظة المناسبة لقيادة منتخب بلاده، معتبرًا تولي تدريب فرنسا «حلم».

وفي المقابل، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن ممثلي ديشامب بدأوا بالفعل في دراسة عدة عروض من الدوري السعودي للمحترفين، تمهيدًا لاحتمال رحيله بعد يورو 2026، ويؤمن المدرب الفرنسي أن نجاحاته التاريخية مع منتخب بلاده خلال أكثر من عقد ستفتح له الباب للعمل في السعودية، خاصة مع الطفرة الاستثمارية التي تشهدها البطولة.