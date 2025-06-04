محمد الطربان: تجربة دبا الحصن كانت استثنائية رغم الهبوط من «المحترفين»

نطمح للعودة مجدداً للعب في دوري الكبار ومعسكر الفريق بين صربيا ومصر



وجهت إدارة نادي دبا الحصن الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة على مكارمه السامية كان آخرها توجيهاته بإنشاء استاد نادي دبا الحصن على أحدث المواصفات العالمية، الذي سيكون إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في الإمارة، ويسهم بشكل فاعل في تعزيز أداء الفريق الأول وتوفير بيئة رياضية مثالية للجماهير الحصناوية للدعم والمؤازرة.

كما ثمّن النادي الدور الكبير لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على دعمه المتواصل للنادي وللفريق الأول طيلة الموسم الرياضي، والذي كان له الأثر البالغ في تحقيق العديد من المكتسبات.

مرارة الهبوط

وأكد محمد عبدالله الطربان، رئيس شركة الكرة بنادي دبا الحصن في لقاء مع الإعلاميين بالنادي، أنه وبالرغم من مرارة الهبوط إلى الدرجة الأولى إلا أن تجربة الفريق خلال الموسم المنصرم كانت استثنائية وتاريخية، إذ سجلت أولى مشاركة للفريق في دوري المحترفين، وتمكن خلالها من تقديم مستويات مشرفة حظيت بإشادة واسعة من النقاد والمحللين الرياضيين، وأضاف رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق كان الطموح قائماً على البقاء ضمن أندية المحترفين حتى الجولات الأخيرة من المنافسة بفضل الدعم الجماهيري الكبير من أبناء المدينة الفاضلة الذي شكل دافعاً وسنداً قوياً للفريق.

ملف التدريب

وقال الطربان: لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، على ما بذلوه من جهد كبيرة وتفانٍ طوال الموسم، مؤكداً حرص إدارة النادي على الإعداد الأمثل للموسم المقبل، والسعي الحثيث للعودة مجدداً إلى دوري المحترفين، وبالفعل شرعت اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات فور انتهاء الموسم، في دراسة ملفات عدد من المدربين استناداً إلى معيارين، الأول الإلمام التام بمنافسات دوري الدرجة الأولى، فضلاً عن امتلاك سجل ناجح في متطلبات الصعود، فكان التعاقد مع المدرب المصري طارق السيد، هو الخيار الأمثل، بعد تجربته الناجحة وقيادة الفريق إلى الصعود في الموسم قبل الماضي عبر نتائج مميزة، كما نجحت إدارة النادي في تجديد التعاقد مع عدد من العناصر المؤثرة في إطار المحافظة على قوام الفريق، واللاعبون هم: ميدنا، وعليون، وفيتور، بالإضافة إلى الثلاثي لوكاس سيلفا ولارس وأحمد العفاد والذين من المتوقع أن يكون لهم دور محوري مع الفريق في الموسم القادم. وأضاف الطربان في السياق ذاته، تعمل إدارة النادي بالتنسيق مع اللجنة الفنية على دراسة عدد من العروض لإقامة معسكر إعداد خارجي للفريق منها صربيا وتركيا ومصر، مناشداً الجماهير الحصناوية على مواصلة الدعم والمؤازرة خاصة وأن الفريق عازم بقوة على العودة القوية والمنافسة الجادة على بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين، مستنداً إلى خبراته الفنية، وتكاتف عناصره وارتفاع الروح المعنوية لدى لاعبيه.



