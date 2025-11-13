منتخب إيران يتخطى الرأس الأخضر ويتأهل إلى نهائي كأس العين



تغلب المنتخب الإيراني على نظيره الرأس الأخضر بركلات الترجيح 5 ـ 4 ليتأهل لمواجهة الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان الجمعة في نهائي بطولة كأس العين الدولية التي تقام في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وأوزبكستان، إضافة لإيران والرأس الأخضر استعداداً للاستحقاقات المقبلة بعد أن ضمنت المنتخبات الأربعة مقاعدها في مونديال العالم 2026.





وقدم منتخبا إيران والرأس الأخضر مباراة سريعة ومثيرة تبادلا خلالها المحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية لمنتخب الرأس الأخضر الذي كان أكثر جرأة في تهديد مرمى إيران، قبل أن تنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإيراني.







ويلتقى منتخبا مصر وأوزبكستان، الجمعة، في المباراة الثانية من نصف نهائي المسابقة لتحديد هوية الطرف الثاني في النهائي ويدخل المنتخبات بكامل ثقلهما، حيث يقود منتخب مصر المدرب حسام حسن، وتضم قائمته نجم الدوري الإنجليزي محمد صلاح قائد المنتخب، ولاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، بينما يقود منتخب أوزبكستان المدرب الإيطالي الشهير فابيو كانافارو، ويشارك في البطولة بمجموعة من النجوم بقيادة جلال الدين ماشريبوف، وعبد القادر حسنوف.