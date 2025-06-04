6 أنديـة تحسم هوية مدربيها و8 على لائحة الانتظار

الوصل يجرب المدرسة البرتغالية للمرّة الأولى

حسمت 6 أندية من دوري أدنوك للمحترفين هوية مدربيها استعداداً للموسم الجديد، وهي العين والوصل، وخورفكان وعجمان وبني ياس، وكلباء، بينما لا تزال 8 أندية على لائحة الانتظار، بين المفاوضات أو عدم الإعلان رسمياً عن موقفها النهائي، بشأن مواصلة التجربة مع مدربيها الحاليين من عدمها، على غرار المدرب البرتغالي باولو سوزا في شباب الأهلي أو المغربي حسين عموتة في الجزيرة والكرواتي ألين هورفات في الظفرة.

وتسابق الأندية الزمن لاستكمال إجراءات التعاقد مع مدربيها في أسرع وقت ممكن من أجل ضبط الترتيبات النهائية على برنامج المعسكرات والمباريات الودية، استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.

واختارت 3 أندية فقط حتى الآن، مواصلة العمل مع مدربيها الحاليين، وهي العين الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسيواصل تجربته مع الصربي فلاديمير إيفيتش الذي تم التعاقد معه في فبراير الماضي، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

ويواصل كلباء تجربته مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وفقاً لتصريح سابق لرئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء محمد عبيد اليماحي، الذي أكد أن رازوفيتش، مستمر مع الفريق للموسم المقبل، لأن عقده يمتد لموسمين.

وأنهى كلباء موسمه في المركز التاسع بـ32 نقطة، بتحقيق 8 انتصارات و8 تعادلات فيما تجرع الخسارة في 11 مباراة، ويمتلك رازوفيتش خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري الإماراتي، الذي خاض به أول تجربه مع الظفرة بين 2018 و2020 وقاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة، كما كانت له تجربة مع الوحدة في موسم 2020 – 2021.

استقرار

وعلى خطى كلباء، يواصل عجمان بدوره تجربته للموسم الثاني على التوالي مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي أنهى موسمه مع الفريق في المركز الـ 10، لكنه يملك تجربة أفضل مع البرتقالي، أكثر نجاحاً عندما قاده إلى المركز السادس في موسم 2022 – 2023، وهو الموسم الذي انتقل على إثره لتدريب النصر لكن تجربته كانت قصيرة معه.

واختار الوصل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي السابق لقيادة الفريق خلفاً للصربي ميلوش، وسيكون كاسترو (63 عاماً) أول مدرب برتغالي يقود الإمبراطور، في المقابل ارتبط الوصل تاريخياً أكثر بالمدرسة البرازيلية خصوصاً في فترتي الثمانينات والتسعينات.

وسبق لكاسترو تدريب الدحيل القطري وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022، قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر 2024.

وتعاقد خورفكان مع المدرب حسن العبدولي خلفاً للمدرب عبدالمجيد النمر، وسيكون العبدولي أمام تحد جديد مع «النسور» لـتأكيد جدارته بالتواجد ضمن قائمة مدربي دورينا، ويملك العبدولي خبرة طويلة في العمل مع المنتخبات الوطنية وعدة تجارب في دوري المحترفين سواء مدرباً أولاً أو مساعداً مثل الوصل، وشباب الأهلي و دبا الفجيرة، وآخرها مع دبا الحصن.

وتعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري إيفايلو بيتيف بوغدانوف لقيادة الفريق بدلاً عن المدرب دانييل أيسايلا الذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

ويملك المدرب إيفايلو خبرة تدريبية لأكثر من 20 عاماً، قاد خلالها فريق لودوغوريتس رازغراد البلغاري وحقق معه لقب أول دوري في تاريخه، كما قاد منتخبي بلغاريا والبوسنة والهرسك.