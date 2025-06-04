مليون و185 ألف درهم غرامات على أندية المحترفين

أندية الوصل وشباب الأهلي والنصر والشارقة تنال أكبر العقوبات

بلغ إجمالي الغرامات المالية الموقعة على أندية المحترفين ولاعبيها، وأفراد أجهزتها الفنية والإدارية، وجماهيرها في الموسم المنتهي 2025-2024، من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مليوناً و185 ألف درهم، وتم فرضها كونها عقوبات نتيجة أخطاء إدارية أو فنية، وتصرفات غير رياضية، ارتكبها البعض خلال مشاركات تلك الأندية في بطولات دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 23 سنة.

وانفرد كلباء بكونه النادي الوحيد بين قائمة المحترفين، الذي لم تفرض عليه أي غرامة مالية في الموسم المنتهي، فيما تحمل الوصل الغرامات المالية الأكبر بقيمة وصلت إلى 340 ألف درهم، وتلاه شباب الأهلي بغرامات مالية وصلت إلى 305 آلاف درهم، ثم النصر 105 آلاف درهم، والشارقة 85 ألفاً، وكل من الجزيرة والبطائح 60 ألفاً، وعجمان والعين 55 ألفاً، وبني ياس 50، ودبا الحصن 25، والوحدة 20، وخورفكان 15، والعروبة 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، تم توقيع عقوبات مالية على 9 أندية في دوري أدنوك للمحترفين، بقيمة إجمالية بلغت 585 ألف درهم، وتحمل شباب الأهلي بطل المسابقة القيمة الأكبر في دوري أدنوك للمحترفين، ووصلت إلى 215 ألف درهم، وتلاه الوصل 120 ألفاً، والشارقة 75 ألفاً، والنصر 70، وبني ياس 50، والجزيرة 30، وكل من الوحدة والبطائح 10 آلاف، وعجمان 5 آلاف درهم، ولم تكن هناك عقوبات مالية على كل من العين، دبا الحصن، خورفكان، العروبة وكلباء.

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وصلت الغرامات المالية إلى 190 ألف درهم، وفرضت العقوبة الأكبر على الوصل وشباب الأهلي، ووصلت إلى 70 ألف درهم على كل منهما، وتلاهما الوحدة، العين، عجمان، البطائح ودبا الحصن، بواقع 10 آلاف على كل نادٍ، ولم يتعرض أي من الشارقة، النصر، الجزيرة، خورفكان، كلباء، بني ياس والعروبة، لعقوبات مالية في تلك المسابقة، التي توج بلقبها شباب الأهلي بفوزه في المباراة النهائية على الشارقة بنتيجة 1-2، ورفع رصيده إلى 11 لقباً، لينفرد بقمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة.

وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وصلت الغرامات المالية إلى 15 ألف درهم، ولم توقع سوى على الشارقة 10 آلاف درهم، والجزيرة 5 آلاف درهم، ونال «فخر أبوظبي» لقب تلك المسابقة بالفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 1-2، وفي كأس سوبر إعمار، التي تقام من مباراة واحدة فاز بها شباب الأهلي على الوصل 1-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، وتم فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم على كل منهما، لقيام جماهير الوصل بإشعال عبوات دخانية وإلقاء عبوات السوائل تجاه لاعبي الفريق المنافس، وجماهير «الفرسان» بإشعال عبوات دخانية في المباراة.

وفي دوري المحترفين تحت 23 سنة، الذي توج العين بلقبه، ووصلت الغرامات المالية المفروضة عليه 45 ألف درهم، ليحل في المركز الثاني بعد الوصل، الذي فرضت عليه غرامات قيمتها 130 ألف درهم، وتلاهما كل من البطائح وعجمان 40 ألف درهم، والنصر 35، والجزيرة 25، وكل من خورفكان ودبا الحصن 15 ألفاً، والعروبة 10 آلاف درهم، ووصل إجمالي الغرامات في تلك المسابقة إلى 355 ألف درهم.