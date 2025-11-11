ميسي يشارك في احتفالات أنغولا بعيد استقلالها



يتوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده هذا الأسبوع إلى أنغولا في زيارة من نوع خاص، بمناسبة احتفالها بالذكرى الخمسين لاستقلالها عن البرتغال.



ومن المقرر أن يخوض منتخب أنغولا مباراة استعراضية أمام منتخب الأرجنتين يوم الجمعة المقبل، وذكرت تقارير إعلامية أن تكلفة استقدام أبطال كأس العالم بلغت 13 مليون دولار أمريكي، حيث تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر في أنغولا، والذي سمي تيمناً بيوم استقلالها.



ووفقًا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من المقرر أن يصل المنتخب الأرجنتيني إلى أنغولا الخميس.



وبدأت أنغولا مراسم الاحتفالات في ساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا، حيث رفع الجنود علماً عملاقاً للبلاد في حضور الرئيس جواو لورينسو.



ونالت أنغولا استقلالها عن الحكم الاستعماري البرتغالي في 11 نوفمبر 1975.