مباراتان في ختام الدور التمهيدي بكروية بلدية دبي

تقام، اليوم، الجولة الثالثة والأخيرة في الدور التمهيدي «الأول» في بطولة بلدية دبي الكروية، والتي تشهد مشاركة 6 فرق، ويحتضنها ملعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي حتى الأربعاء المقبل.

وتشهد جولة اليوم مباراتين يتحدد بنهايتهما أطراف الدور قبل النهائي للبطولة، وستكون البداية عند الساعة السابعة إلا ربعاً بلقاء يجمع بين فريق قطاع خدمات الدعم المؤسسي بمواجهة فريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني.

وتعقبها في السابعة والنصف المباراة الثانية، والتي يلتقي فيها فريق مؤسسة المرافق العام مع فريق مؤسسة النفايات والصرف الصحي.

وكانت قد أقيمت، أول من أمس، مباراتان أسفرت الأولى عن فوز عريض لفريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني على فريق مؤسسة البيئة والصحة والسلامة 6 - 0،

وفاز اللاعب أحمد عمر من مؤسسة تنظيم وترخيص المباني بلقب أفضل لاعب في المباراة، التي أدارها الحكم محمد العبيدلي.

وفي المباراة الثانية حقق فريق قطاع التخطيط والحوكمة فوزاً مهماً على فريق مؤسسة النفايات والصرف الصحي بنتيجة 4 - 2، وفاز اللاعب محمد مصطفوي من قطاع التخطيط بجائزة أفضل لاعب في المباراة، التي أدارها الحكم محمد العبيدلي.

وحضر السهرة الكروية هاشم القريشي، مدير إدارة العقود والمشتريات، ومحمد الضنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرار الأعمال، الذي شارك في المباراة إلى جانب حضور اللجنة التنظيمية والفنية للبطولة، التي يرأسها وليد الشيباني، أخصائي موارد بشرية في بلدية دبي.