الاتحاد الألماني يثير الجدل بطلب غريب بشأن مزدوجي الجنسية



يرغب الاتحاد الألماني لكرة القدم في الحصول على تعويض عندما يفضل لاعبوه تمثيل دول أخرى بعد تمثيل المنتخب الألماني على مستوى الشباب.



وقال أندرياس ريتيج، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء: «ببساطة، لا أجد أي منطق في أن يتمكن لاعب تدرب في ناديه لمدة خمس سنوات، وأيضاً تحت إشراف الاتحاد بصفته شريكاً في تطويره، من تغيير اتحاده الوطني مجاناً».



ويمثل النجم كينان يلديز، المولود في ألمانيا والمحترف في صفوف يوفنتوس الإيطالي، المنتخب التركي دولياً، بعدما لعب في صفوف منتخبات تركيا للفئات السنية. كما رفض المهاجم كان أوزون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، تمثيل ألمانيا مفضلاً اللعب لمنتخب تركيا.



والآن يلعب إبراهيم مازا، مهاجم هيرتا برلين السابق، وباير ليفركوزن الحالي، مع المنتخب الجزائري بعدما لعب مع المنتخب الألماني على مستوى الشباب.



وأفادت التقارير بأن المنتخب التركي يسعى لاستقطاب اللاعب محمد دمار، أحد لاعبي منتخبات ألمانيا للفئات السنية، فيما يحاول المنتخب الإيطالي ضم نيكولو تريسولدي. كما ذكرت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» اليومية أن فابيو جروبر، مدافع نادي نورنبرغ، قرر تمثيل منتخب بيرو.



وقال ريتيج: «نبحث حالياً إمكانية تطبيق تعويض تدريبي عند انتقال اللاعبين بين الاتحادات الوطنية. هذه المسألة لم تناقش بشكل موسع بعد، لكن يجب أن يكون التدريب مجزياً للطرفين - اللاعب والمدرب».



لطالما شهدت ألمانيا اختيار لاعبين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما مولود في الخارج لتمثيل بلد أصولهم، وفي الوقت نفسه استفادت البلاد من الهجرة، حيث أسهم لاعبون مثل إلكاي جويندوجان، ومسعود أوزيل، وسامي خضيرة، وجيرالد أسامواه، في نجاح المنتخب الوطني.



وتم استدعاء الشاب سعيد الملا، لاعب كولن، الأسبوع الماضي للمشاركة مع المنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم هذا الأسبوع، وكان بإمكان ما لا يقل عن 12 لاعباً من قائمة المنتخب الأخيرة اختيار تمثيل دول أخرى. أما اللاعب المصاب جمال موسيالا، فقد اختار تمثيل ألمانيا بعد أن شارك سابقاً مع منتخبات الشباب الإنجليزية.



وقال ريتيج: «في ألمانيا 43 في المئة من الأطفال تحت عمر الخمس سنوات يملكون جنسية مزدوجة وعندما يصبحون أكبر بعشرة أو اثني عشر عاماً، يمكنهم أن يقرروا».



وأضاف: «قمنا بتحليل قوائم اللاعبين من تحت 15 عاماً حتى تحت 21 عاماً ضمن الاتحاد. النسبة هناك أعلى بكثير من الـ 43% المذكورة سابقاً. هناك فئات عمرية يوجد فيها سبعة أو ثمانية لاعبين من أصل 11 لاعباً في التشكيلة الأساسية يحملون جنسية مزدوجة».