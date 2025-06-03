9 دول تطمح للظهور الأول في كأس العالم



في الوقت الذي تنفرد فيه البرازيل بالمشاركة في جميع نسخ كأس العالم الـ22 الماضية، وبفارق بطولتين عن ألمانيا، و3 نسخ عن الأرجنتين، هناك 9 دول تمتلك فرصة الوصول إلى نهائيات كأس العالم المرة الأولى، من خلال التصفيات الحالية المؤهلة إلى مونديال 2026، فيما حسم بالفعل 7 منتخبات الوصول للحدث العالمي المقبل.

وتتقدم تلك الدول التسع الأردن المصنفة 62 عالمياً، وعدد سكانها 11 مليون نسمة، وسبق أن وصل منتخبها إلى الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2014، قبل أن يخسر بخماسية أمام أوروغواي، ويخوض «النشامى» معركة رباعية على بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية.

ويدخل منتخب الأردن المباراتين الأخيرتين متأخراً بثلاث نقاط عن كوريا الجنوبية، ومتقدماً بنقطة واحدة على العراق، و3 نقاط على سلطنة عُمان، وقد يحسم فريق المدرب جمال السلامي التأهل لكأس العالم قبل مباراة واحدة من نهاية التصفيات إذا فاز على سلطنة عُمان في مسقط، وخسر العراق أمام المتصدر الكوري في البصرة، وإلا فسيكون مصيره مرتبطاً بالجولة الأخيرة، حيث لقاء حاسم مع «أسود الرافدين» في عمّان.

وتوجد أوزبكستان المصنفة 57 عالمياً، وبعدد سكان 36 مليون نسمة، بين جميع المتأهلين المحتملين، ويبدو أن «الذئاب البيضاء» أشد تمسكاً بالمقعد المنتظر في كأس العالم، بعدما انتزعوا هذا المقعد منهم في مارس الماضي، عندما سجل مهدي طارمي قبل 7 دقائق من نهاية المباراة في طهران، منتزعاً التعادل 2-2، والذي ضمن تأهل إيران، وأبقى مؤقتاً على الأقل آمال أوزبكستان في التأهل المباشر.

ومع ذلك لا يزال فريق المدرب تيمور كابادزي في موقف قوي بالوجود في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الإمارات في المجموعة الأولى، بفضل 5 انتصارات، وتعادلين من أصل 8 مباريات، خاضها حتى الآن، وكل ما يحتاج إليه الآن هو نقطة واحدة من رحلته المقبلة إلى أبوظبي ليكتبوا التاريخ.

ويملك منتخب كاب فيردي المصنف 72 عالمياً، وبعدد سكان نصف مليون نسمة، فرصة التأهل للمونديال أيضاً، ولم يكن من المتوقع أن تتفوق كاب فيردي، الدولة الواقعة على مجموعة جزر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، على عملاق القارة الكاميرون في هذه المرحلة من التصفيات، إلا أن «أسماك القرش الزرقاء» تتربع على صدارة المجموعة الرابعة بجدارة، بفارق نقطة واحدة عن «الأسود التي لا تقهر»، وبفارق 5 نقاط عن ليبيا صاحبة المركز الثالث، بعد 4 انتصارات، وتعادل واحد، من أصل 6 مباريات خاضتها حتى الآن.

صدارة

ومع عدم خوض أي مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في يونيو الجاري سيحافظ منتخب كاب فيردي على صدارته لبضعة أشهر أخرى على الأقل، وعلى آماله بالتأهل إلى كأس العالم 2026، بينما قد يؤهله المركز الثاني إلى الدور الثاني، مع فرصة للمنافسة في بطولة ملحق التصفيات.

وحقق منتخب كوراساو، المصنف 90 عالمياً، وبعدد سكان 0.15 مليون نسمة، بداية قوية بحصده أقصى عدد من النقاط من مباراتيه الافتتاحيتين، على الرغم أن تصفيات كونكاكاف لا تزال في مرحلة مبكرة جداً، مقارنة بتصفيات أفريقيا، وآسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الجنوبية، ويتساوى كوراساو مع هايتي، بفارق 5 نقاط عن الملاحقين، وبحظوظ قوية لحجز أحد مقعدي المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف.

ومع خروج كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من تصفيات كونكاكاف، بعد أن ضمنوا مقاعدهم دولاً مضيفة لكأس العالم، قد لا تحظى هذه الدولة الجزرية الكاريبية، وغيرها من دول المنطقة، بفرصة أفضل من هذه مرة أخرى.

ويبدو أن منتخب غواتيمالا المصنف 106 عالمياً، وبعدد سكان 18 مليون نسمة، سوف يستغل الفرصة، التي أتاحها غياب تلك المنتخبات القوية من شمال القارة، وفاز في أول مباراتين، وسجل 9 أهداف دون رد خلالهما، ما وضعه في صدارة المجموعة الرابعة، متقدماً على جامايكا بفارق الأهداف، وبفارق 3 نقاط عن جمهورية الدومينيكان، والمباريات المقبلة ضد هذين الفريقين ستخبرنا الكثير عن طموحات منتخب أمريكا الوسطى لعام 2026.

أما منتخب نيكاراغوا، المصنف 133 عالمياً، وبعدد سكان 6.8 ملايين نسمة، فبعد فوزه في مباراتيه الأوليين بنتيجة إجمالية 8-1 بات متصدراً للمجموعة الرابعة بفارق الأهداف أمام منتخب بنما، الذي يلاحقه عن كثب، ولا يزال مرشحاً بقوة للفوز باللقب، ومع ذلك فإن المركز الثاني سيكون كافياً لتأهل نيكاراغوا إلى الدور الثاني من تصفيات كونكاكاف، والاقتراب خطوة أخرى من التأهل لأول مرة إلى كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي بكل المقاييس.

وتنضم إليهم سورينام المصنفة 137 على العالم، وبعدد سكان 0.6 مليون نسمة، إلى طموح الوصول للمونديال للمرة الأولى، وهذه المستعمرة الهولندية السابقة، المعروفة بغزارة مواهبها مع المنتخب الهولندي، على وشك أن تصنع لنفسها اسماً عالمياً، والفوز في أول مباراتين جعل سورينام تتصدر المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن بورتوريكو والسلفادور، لتعزز آمالها بالوصول للمونديال في العام المقبل.

ورغم تضاؤل آمال فنزويلا المصنفة 47 عالمياً، وبعدد سكان 28.5 مليون نسمة، في التأهل المباشر خلال مشوارها، لكنها لا تزال تحتل المركز السابع في ترتيب أمريكا الجنوبية، بعد أن حصدت 15 نقطة في 9 من أصل 14 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن بوليفيا، و5 نقاط عن بيرو وتشيلي، وتفوق ملحوظ بفارق الأهداف، وتبدو في وضع مثالي لحجز مقعدها في المونديال للمرة الأولى، ومع أداء جيد لمنتخبات أمريكا الجنوبية في هذه التصفيات تبقى الآمال كبيرة بتحقيق إنجاز تاريخي للمنتخب الوحيد في الاتحاد، الذي لم يسبق له الظهور على الساحة العالمية،

في حين أصبحت كاليدونيا الجديدة المصنف 151 عالمياً، وبعدد سكان 0.27 مليون، ورغم تفوقها على نيوزيلندا في صراع التأهل لكأس العالم، المنتخب الأول والوحيد حتى الآن، الذي ضمن التأهل إلى ملحق التصفيات في مارس 2026، والذي يمنح هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ موعداً مع التاريخ، وفرصة للفوز بإحدى بطاقتي التأهل إلى الحدث العالمي الأبرز.