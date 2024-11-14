«دبي جلوب سوكر» تفتح التصويت لجوائز نجوم الكرة في العالم

أعلنت "جلوب سوكر"، المنظمة لجوائز "بيوند" للتطوير العقاري دبي "جلوب سوكر"، قائمة نجوم كرة القدم المرشحين للفوز بأهم الجوائز الفردية للنسخة الـ 15.

وتقام الفعالية إلى جانب النسخة الـ 19 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي يوم 27 ديسمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتضم القائمة 7 من أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، من بينهم كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، مع إيرلينغ هالاند ورودري من مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتم فتح باب التصويت في جميع أنحاء العالم عبر الفئات الـ 12 للجائزة اليوم الخميس، وجاء هالاند، حامل لقب أفضل لاعب في النسخة الماضية، في مواجهة مبابي ولاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالي وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ في المنافسة على الجائزة نفسها هذا العام.

وينافس اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند أيضا في فئة أفضل مهاجم، إلى جانب كول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي، كما يتواجد اللاعب نفسه في قائمة أفضل لاعب وسط مع كل من بيلينغهام ونيكولو باريلا نجم انتر ميلان الإيطالي، وداني أولمو نجم برشلونة الإسباني.

وتضم قائمة المرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو، إلى جانب كارولين غراهام هانسن لاعبة برشلونة. وتشهد فئة أفضل ناد للرجال منافسة بين ناديي ريال مدريد، وحامل لقب الدوري الألماني باير ليفركوزن و10 أبطال قاريين أو محليين آخرين من 3 قارات.

ويأتي تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن في القائمة النهائية للمرشحين التسعة لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وتشهد جائزة أفضل ناد للسيدات منافسة بين ناديي برشلونة وبايرن ميونيخ ضمن القائمة النهائية التي تضم 5 فرق.

وأعرب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن تطلعه لتنظيم النسخة الجديدة للجائزة التي تطورت من فعالية رائدة على الأجندة الرياضية في دولة الإمارات إلى حدث رئيسي عالمي.