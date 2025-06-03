اعتقال 79 شخصاً إثر شغب احتفالات باريس سان جرمان

ألقي القبض على 79 شخصاً أثناء الاحتفالات في باريس، بفوز فريق باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكانت الشرطة اعتقلت 563 شخصاً، بينهم 491 في باريس، ما أدى إلى احتجاز 307 أشخاص. وفي المجمل، نُشر أكثر من 5 آلاف من رجال الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة والضواحي الداخلية.

وعكرت وفاة قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً طعناً بسكين في داكس «جنوب غرب»، وشاب في العشرينيات من عمره في باريس، صفو الاحتفالات بالفوز التاريخي الذي حققه باريس سان جرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5 - 0، في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ، حيث شابت حوادث عديدة أثارت جدلاً حول الأمن.

واحتفل أكثر من 100 ألف شخص بفريقهم على جادة الشانزليزيه، لدى عودة الفريق إلى باريس، قبل ختام الاحتفالات بملعب بارك دي برانس.