عنتر مرزوق: كوزمين مدرب ذكي والشارع الرياضي متفائل

يرى عنتر مرزوق مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، أن حسابات التأهل المباشر لمنتخبنا واضحة في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، وتتطلب فوز «الأبيض» في آخر جولتين، وخسارة أوزبكستان أمام قطر، وبالتالي الهدف الرئيسي واضح بعدما تم حسم الوصول إلى ملحق التصفيات الآسيوية، وهو تحقيق الانتصار في ستاد آل نهيان بأبوظبي بعد غد الخميس، وانتظار هدية من «العنابي» في الجولة الأخيرة من التصفيات، لأنه لم يحسم حتى الآن تأهله لملحق التصفيات، ولديه مواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني في الجولة التاسعة، فيما تملك قيرغيزستان فرصة الوصول كذلك إلى ملحق التصفيات، ومن المفترض أنها قادرة على حسم الجولة المقبلة وفقاً لفوارق المستوى بين المنتخبين.

وأشاد عنتر بذكاء أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، باختياراته لعناصر قائمة «الأبيض» لخوض مواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان، موضحاً أن المدرب الروماني اختار الغالبية العظمى من لاعبين سابقين للمنتخب مع المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، ودعمها بوجه جديد واحد، وهو ساشا لاعب الوحدة، مع عدد من لاعبي الشارقة الذين عمل معهم فترة طويلة خلال المواسم الأخيرة، لضمان أعلى درجات نجاح الانسجام بين اللاعبين، وصعوبة تحضير قائمة طويلة من الوجوه الجديدة قبل أسبوعين فقط من مواجهة صعبة وشبه مصيرية أمام أوزبكستان، الذي وصفه بأنه المنتخب الأكثر تطوراً في التصفيات الحالية.

وأعرب عن تفاؤله والشارع الرياضي بنجاح منتخبنا الوطني في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في آخر جولتين، على أن تبقى مسألة التأهل المباشر متوقفة على نتيجة أوزبكستان وقطر في الجولة الأخيرة، وقال: على الرغم من حديث البعض عن عدم امتلاك كوزمين خبرة العمل مع المنتخبات، واقتصار عمله على الأندية مع فترة عمل قصيرة مع المنتخب السعودي على سبيل الإعارة من شباب الأهلي قبل سنوات بعيدة، إلا أن المدرب الروماني يمتلك خبرات متراكمة على مدار سنوات طويلة عمل خلالها مع الكرة الإماراتية، ويعرف جميع لاعبي أنديتنا بشكل جيد.

وأضاف: أتوقع أن يحقق كوزمين مع منتخبنا نفس النجاح الذي حققه مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة، إذا حصل على فرصته كاملة، وعدم توجيه أصابع اللوم إليه إذا لم يحقق منتخبنا النتيجة المطلوبة في آخر جولتين من التصفيات الحالية، لأنه تسلم مهمة قيادة المنتخب فعلياً قبل أسبوعين، وطبيعة تدريب المنتخبات تعتمد على التجمعات، وليس التدريبات اليومية طوال الموسم كما يحدث مع الأندية، وبالتالي فرصة التعديل أو علاج الأخطاء تحتاج فترات طويلة من التجمعات، وهو ما لم يتحصل عليه كوزمين حتى الآن.