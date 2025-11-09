محرز يقود الأهلي للفوز على الاتحاد في قمة جدة

سجل رياض محرز هدف فوز الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد في قمة جدة بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لتتواصل معاناة حامل اللقب اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس. وتجمد رصيد الاتحاد، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات بالدوري، عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وافتقرت جميع محاولات الاتحاد للدقة على مدار اللقاء، ولم ينجح القائد كريم بنزيمة في تهديد مرمى إدوار مندي حارس الأهلي.

وكاد فرانك كيسي أن يمنح الأهلي التقدم لكنه أهدر فرصة خطيرة قبل إشارة الحكم بوجود تسلل قرب الاستراحة.

وهز الجزائري محرز الشباك في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من مدى قريب بعدما وضع الكرة بإتقان أسفل الحارس بريدراج رايكوفيتش.

وتدخل الحارس مندي ببراعة وأنقذ ضربة رأس من دانيلو في الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز للأهلي.