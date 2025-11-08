تراجع أهداف النخبة الآسيوية.. والوحدة يتخلص من «عقدة» مهمة



شهدت الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 الكثير من الإثارة والندية، على الرغم من تراجع عدد الأهداف المسجلة إلى 28 هدفاً، بمتوسط 2.3 هدف في المباراة الواحدة، بدلاً من 44 هدفاً بمتوسط 3.6 أهداف في المباراة الواحدة في الجولة الثالثة من البطولة.

وتم تسجيل أهداف في جميع مباريات الجولة الرابعة باستثناء مباراة سيئول الكوري وتشنغدو تشيانياو الصيني، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ونجحت 7 أندية في الفوز داخل الديار، مقابل فوز 4 أندية خارج أرضها وهي: الوحدة الإماراتي، والهلال والأهلي السعوديان، وملبورن سيتي الأسترالي.



وعلى الرغم من احتدام سباق حجز بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وعدم ادخار الطامحين جهداً في تعزيز مواقعهم خلال المنافسة، نجحت 7 أندية في الخروج بشباك نظيفة من الجولة الرابعة، وهي سيئول، تشنغدو، تراكتور الإيراني، سانفريس هيروشيما وفيسيل كوبي اليابانيين، وبوريرام يوناتيد التايلاندي، والاتحاد السعودي.



كما شهدت الجولة نفسها إنهاء الوحدة الإماراتي بتغلبه على ناساف الأوزبكي 2-1 سلسلة من 5 مباريات دون فوز خارج ملعبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتحقيق 4 تعادلات وخسارة واحدة، ويعد هذا الانتصار الخارجي الرابع فقط في تاريخ مشاركات الوحدة، وجميعها جاءت بفارق هدف واحد، فيما حقق الهلال فوزاً مهماً على حساب الغرافة القطري بنتيجة 2-1، وهو الانتصار الرابع على التوالي للفريق السعودي، ليعادل أفضل بداياته في نسخة قارية، والتي سبق وحققها في نسختي عام 2022، وموسم 2024-2025، وأضفى هدفا سالم الدوسري وكايو سيزار للهلال المزيد من التميز على الفوز، بعدما أصبح اللاعبان يحتلان المركزين السابع والثامن، ويسجلان للفريق السعودي في هذه النسخة، وهو العدد الأعلى بين جميع الفرق المشاركة.



أما فيسيل كوبي فرغم فوزه بهدف وحيد أمام أولسان الكوري الجنوبي إلا أن الفريق الياباني استحق الفوز بعد أن سيطر على الكرة بنسبة 63.3%، فيما لمس لاعباه دايجو ساساكي ويويا أوساكو الكرة 13 مرة داخل منطقة جزاء المنافس، وهو ثاني أعلى رقم يسجله لاعب في مباراة واحدة هذا الموسم بعد عمر خربين لاعب الوحدة الإماراتي، والذي لمس الكرة 16 مرة أمام الاتحاد السعودي في الجولة الأولى.

وأظهر الدحيل وجهاً هجومياً بارزاً خلال فوزه 4-1 على شباب الأهلي، وهو الانتصار الأول له بعد تعادل وخسارتين، وسدد الفريق القطري 24 كرة نحو المرمى، وهو ثالث أعلى رقم لفريق في مباراة واحدة هذا الموسم، بعد شباب الأهلي الذي سدد 28 كرة أمام تراكتور، والوحدة الذي سجل 25 كرة أمام الاتحاد، كما أن 10 تسديدات كانت مباشرة بين الخشبات، وهو أعلى رقم هذا الموسم.



وعلى الرغم من استحواذ غانغوون الكوري على الكرة فإن سانفريس هيروشيما خطف النقاط الكاملة بهدف من موتسوكي كاتو، بعدما امتلك الفريق الياباني الكرة بنسبة 37% فقط، وهي أقل نسبة له في مباراة قارية منذ عام 2019، لكنه خرج منتصراً، وصعد إلى المركز الثالث في ترتيب مناطق الشرق، بفارق نقطتين عن المتصدر فيسيل كوبي.



وواصل تراكتور نتائجه الإيجابية بتحقيق انتصارين متتاليين، بعد أن بدأ النسخة بتعادلين، وأوصل الفريق بالفوز 1-0 على الشرطة العراقي، إلى وضع مريح باحتلال المركز الرابع في الترتيب العام لدوري منطقة الغرب، ويبقى طموحه قائماً بتجاوز أفضل سلسلة له سابقاً، وتتضمن 6 مباريات دون خسارة في 2021.

وحقق ملبورن سيتي الأسترالي فوزه الأول على فريق ياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب 2-1 على ماتشيدا زيلفيا، ويعد هذا الفوز ثاني انتصار على التوالي للفريق في النسخة الحالية، وهو أمر لم يتحقق سوى مرتين فقط في مشاركاته الماضية.