اتحاد الإمارات لكرة القدم يعتمد تراخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى

اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، الترخيص المحلي لـ 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى، ضمن دورة الترخيص 2025-2026، بعد استيفائها للمعايير المطلوبة وفقاً للائحة الترخيص المحلية المعتمدة وعقب مراجعة دقيقة للوثائق والمستندات المقدمة من الأندية عبر نظام الترخيص الإلكتروني التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، استناداً إلى المعايير الستة التي تتضمن الجوانب الرياضية والإدارية والمالية والبُنى التحتية والقانونية وغيرها.

وشملت قائمة الأندية الحاصلة على التراخيص: الظفرة، ودبا، وحتا، والإمارات، والفجيرة، والحمرية، ومصفوت، والذيد، ويونايتد، والعربي، والجزيرة الحمراء، وجلف إف سي، ومجد، وجلف يونايتد.

وتُمنح التراخيص ضمن ثلاث فئات رئيسية: الذهبية، والفضية، والبرونزية، وفقاً لتقييم مدى التزام الأندية بالمعايير المحددة في لائحة الترخيص.