خورفكان بطلاً لكأس السوبر لكرة قدم الصالات



توج فريق خورفكان بطلاً لكأس السوبر الإماراتي لكرة قدم الصالات لموسم 2025-2026، للمرة الثانية في تاريخه، مساء أمس، بعد فوزه على فريق البطائح بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي في منطقة النهدة بدبي.. وخاض خورفكان اللقاء بصفته وصيف كأس الإمارات، فيما شارك البطائح بصفته بطل دوري الموسم الماضي، لتكون البطولة أولى مسابقات الموسم الجديد لكرة قدم الصالات في الدولة.

سجل هدفي خورفكان، لوكاس جوستافو ورونالدو جونير، بينما سجل هدف البطائح، راشد الهنائي، وحصل حارس خورفكان حسن الحنطوبي، على جائزة رجل المباراة، بفضل تألقه في المباراة، وبمساهمته في تتويج فريق باللقب.

وسلّم إبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق خورفكان، والميداليات الفضية للاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق البطائح. وحضر التتويج كل من سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، مع العلم أنها المرة الثانية التي يحصد فيها فريق خورفكان لقب كأس السوبر لكرة قدم الصالات بعد فوزه بالبطولة في الموسم 2014 – 2015.