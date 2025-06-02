انطلاق صفقات "الميركاتو الصيفي" في أندية الإمارات

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين، خطواتها الجادة نحو تعزيز صفوفها استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، من خلال إبرام مجموعة من الصفقات النوعية خلال فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت الآن وسيعلن فتح باب التسجيل فيها قريباً.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأندية لترتيب أوراقها مبكراً وزيادة فرصها في المنافسة على الألقاب المحلية والخارجية، عبر ضم لاعبين يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مختلف المراكز، قبل انطلاق معسكرات الإعداد للموسم المرتقب.

ويشهد “الميركاتو الصيفي” حراكاً واسعاً على مستوى الأندية كافة، غير أن نادي العين يتصدّر المشهد بوصفه الأكثر نشاطاً، وذلك في ضوء مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، حيث يسعى الفريق إلى تقديم عروض قوية رغم صعوبة مجموعته التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، ولا سيما في ظل منحه فرصه استثنائية في قيد وتسجيل لاعبيه وفقا لقرار الفيفا الخاص بدعم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بشكل استثنائي قبل انطلاق البطولة.

وعلى ضوء هذه المعطيات أعلن نادي العين عن تعاقده مع حسين رحيمي، قادما من الرجاء المغربي لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2029، وكذلك زميله المغربي يحيى بن خالق، الذي وقع عقداً لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2029 قادماً من الفتح الرباطي، بالإضافة إلى روي باتريسيو، الحارس البرتغالي المخضرم، الذي انضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتالانتا الإيطالي، ومارسيل راتنيك، مدافع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، الذي وقع عقداً حتى يونيو 2029، وأديس ياسيتش، لاعب وولفسبيرجر النمساوي، الذي التحق بالفريق بعقد لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028.

ومن أبرز الصفقات أيضا تعاقد نادي الوصل مع الدولي البيروفي ريناتو تابيا قادماً من ليجانيس الإسباني بعقد يمتد حتى يونيو 2027، في خطوة تهدف إلى دعم خط الوسط بخبرة دولية مميزة.

ونجح فريق اتحاد كلباء في ضم المهاجم سيكو بابا على سبيل الإعارة من العين حتى يونيو 2027، في صفقة تهدف إلى تعزيز الفعالية الهجومية للفريق.

وتُعَدّ هذه التحركات مؤشراً أولياً على صيف انتقالات سيكون حافلاً بالمفاجآت والتعاقدات الكبيرة، لا سيما مع استمرار سعي الأندية نحو دعم طموحاتها في موسم يُتوقع أن يكون قويا ومثيرا.

ومن المنتظر أن يشهد الميركاتو خلال الأسابيع المقبلة إعلان المزيد من الصفقات في مختلف الأندية، في ظل رغبة الجميع في الظهور بأفضل صورة ممكنة عند صافرة انطلاق الموسم الجديد.