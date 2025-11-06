مدرب سيراميكا: إذا تكلمت عن الأداء التحكيمي فسيتم إيقافي



يخشى المدرب علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن يتعرض لعقوبة الإيقاف في حال انتقد الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام الأهلي، اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي خسرها 1-2، حسب ما ألمح به خلال حديثه في قاعة المؤتمرات الصحفية بعد المباراة، وقال: بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً في الملعب، نحن نعمل بجد وفي النهاية يجب أن نشعر بأن هناك عدالة، وأن يحصل كل فريق على ثمرة جهوده، ولن أعلق على أداء الحكم، فقد كان كل شيء واضحاً، ولو تكلمت فسيتم إيقافي.



وكان لاعبو سيراميكا طالبوا بركلة جزاء في الدقائق الخمس الأخيرة، بحجة أن الكرة لمست يد مدافع الأهلي علي ياسين، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً وأمر بمتابعة اللعب وسط احتجاجات كبيرة من اللاعبين في الملعب ودكة بدلاء الفريق.



وبعد خسارته أمام الأهلي في نصف النهائي سيواجه سيراميكا كليوباترا الخاسر من مباراة الزمالك وبيراميدز، ليلعب على المركز الثالث يوم الأحد المقبل بالعاصمة أبوظبي.



وقال ماهر: قدم لاعبو فريقنا مباراة محترمة، وأشكرهم على العمل الجيد الذي قاموا به في ميدان المواجهة، صنعنا فرصاً ونجحنا في العودة للمباراة بعد تأخرنا بهدف، وكان بإمكاننا أن نحقق الفوز لو استثمرنا ما أتيح لنا من فرص، ولكننا لم نوفق وعلينا أن نغلق صفحة هذه المباراة ونتجه بتركيزنا للاستحقاقات المقبلة.