توروب: الأهلي قدم أمام سيراميكا أفضل أداء له تحت قيادتي



يعتقد المدرب الدنماركي جيس توروب، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم أمام سيراميكا، الخميس، أفضل أداء له منذ أن تولى قيادته قبل أسابيع قليلة، مؤكداً أنه استحق الفوز وبلوغ نهائي السوبر بعد أن قدم مردوداً فنياً متميزاً في مواجهة منافس قوي ومنظم، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب وأهدر فرصاً عدة خلال شوطي اللعب.



وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على منافسه سيراميكا، الخميس، على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعداً في النهائي مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.



وقال توروب الذي بدا سعيداً لفوز فريقه: حققنا الهدف الذي جئنا من أجله وتأهلنا للنهائي، وباستثناء الدقائق العشر الأخيرة قدم فريقنا مستوى جيداً وسيطر على اللعب وصنع فرصاً عدة، وكان دفاع الفريق متماسكاً بصورة جيدة، وقام جميع اللاعبين بعمل جيد في ميدان المواجهة وبذلوا جهوداً مضاعفة طوال زمن اللقاء، ونحن نعمل باستمرار على تطوير الجانب البدني.



وأضاف: أحرزنا هدفين وضاعت لنا فرص أخرى، وهذا الفوز يعزز من دوافع اللاعبين ويمنحهم الثقة، وهدفنا بالطبع الفوز باللقب وعلينا أن نواصل العمل على النحو الذي يقودنا لتحقيق الطموحات وإسعاد جماهير الفريق، وبالطبع هناك ضغوط ولكننا معتادون عليها وهي تمنحنا الدفاع والإصرار لتحقيق النجاح.



وأكد مدرب الأهلي أن استبدال اللاعب السلوفيني جراديشار، كان بداعي الحفاظ عليه بعد الإجهاد الذي تعرض له، وسيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة النهائية.