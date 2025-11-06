فيفا يسجل رقماً قياسياً في عدد المشاركين من دول مختلفة في مباراة واحدة



سجل موظفو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة جينيس، بجمعهم لاعبين من أكبر عدد جنسيات في ملعب واحد.



وشهدت المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء في المغرب، مشاركة 69 موظفاً من الفيفا ممثلين لنفس العدد من الدول، حيث دخل كل منهم الملعب ولعب لمدة 10 دقائق على الأقل.

وأكد اللاعبون أن المباراة، التي تضمنت تبديلات متكررة، جسدت روح كرة القدم وأنها تنتمي للجميع في كل مكان، ويضم «فيفا» أكثر من 200 دولة أعضاء، ويوزع المخصصات المالية على الاتحاد في جميع أنحاء العالم.



وقال سولومون موديجي، وهو من زيمبابوي، ويرأس برنامج «فيفا» التنموي لأفريقيا: «في جوهر الأمر أدركنا أننا قادرون على القيام بشيء يحتفي بتنوعنا».

ويتخطى هذا الرقم القياسي، الرقم السابق الذي حققته مجموعة «إيكوال بلايينج فيلد» البريطانية عام 2019.