عمر عبدالرحمن يعلن اعتزاله بعد مسيرة زاخرة بالإنجازات



أعلن نجم كرة القدم الإماراتية السابق عمر عبدالرحمن، المعروف بلقب «عمّوري»، اعتزاله اللعب نهائياً، منهياً مسيرة حافلة امتدت لسنوات عدة شهد خلالها تألقه مع نادي العين ومنتخب الإمارات، إضافة إلى تجارب مع الجزيرة وشباب الأهلي والوصل وتجربة احترافية خارج الإمارات مع الهلال السعودي في موسم 2018 ـ 2019.



ونشر عمّوري رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: «اليوم أعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات. كانت مسيرة صنعتها بالجهد ودعم الأوفياء».



وتوجه اللاعب بالشكر إلى قيادة نادي العين التي احتضنته لسنوات، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على ثقته ودعمه الكبير طوال مسيرتي، كما أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي وناصر بن ثعلوب الدرعي ومحمد خلفان الرميثي على دعمهم وتشجيعهم المستمر.



وأضاف: «أشكر نادي العين والأمة العيناوية الوفية على الدعم طوال السنوات التي قضيتها في هذا الصرح الكبير، والتي كانت مليئة بالبطولات والإنجازات، وكانت سبباً في بروزي في الساحة الرياضية».



وأعرب عمّوري عن امتنانه لتجربته مع نادي الهلال السعودي، موضحاً: «أشكر نادي الهلال وجمهوره على الفترة القصيرة التي قضيتها معه، وكنت أتمنى أن أترك بصمة أكبر، لكن قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال».



كما أبدى تقديره للفترات التي مثّل فيها أندية الجزيرة وشباب الأهلي والوصل، مشيراً إلى أن لكل نادٍ مكانة خاصة في قلبه وبصمة في مسيرته.



وختم «عموري» رسالته بكلمات مؤثرة وجهها إلى الجماهير التي ساندته طوال مشواره، قائلاً: «شكاً من القلب للجماهير الوفية التي كانت دائماً السند والدافع الأكبر لي. حبكم وتشجيعكم كانا سرّ الاستمرار والعطاء».



وأضاف: «اليوم أغلق هذا الفصل الجميل من حياتي، وأبدأ رحلة جديدة... شكراً لكل من كان جزءاً من هذه المسيرة».



ويُعد عمر عبدالرحمن أحد أبرز المواهب في تاريخ الكرة الإماراتية والعربية، حيث نال جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، وأسهم في قيادة العين إلى العديد من الألقاب، ليترك إرثاً كروياً سيبقى حاضراً في ذاكرة الجماهير.



لعب «عموري» 64 مباراة مع «الأبيض» سجل خلالها 9 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة، وخاض آخر مباراة مع المنتخب في يونيو 2022 ضد أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم.