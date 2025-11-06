الأهلي يتأهل إلى نهائي السوبر المصري بفوزه على سيراميكا



تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه 2-1 على منافسه سيراميكا مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن نصف النهائي، وسجل هدفي الأهلي محمود تريزيجيه (ق 19)، وجراديشار (ق 52)، وسجل لسيراميكا مروان عثمان (ق 41).



الشوط الأول



سيطر الأهلي على مجريات اللعب منذ البداية، وضغط بقوة بحثاً عن هدف مبكر لتضيع له أكثر من فرصة، كانت أبرزها في الدقيقة الخامسة عندما علت رأسية تريزيجيه عارضة مرمى سيراميكا، وعاد اللاعب نفسه ليهدد مرمى محمد بسام، بتسديدة قوية تألق الأخير في صدها، وبالمقابل ظهرت أول فرصة خطيرة لفريق سيراميكا عندما انطلق مروان محمد على الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتدخل دفاع الأهلي ويفسد المحاولة.



وانتظرت جماهير الأهلي حتى الدقيقة 19 لتسعد بأول أهداف فريقها بعدما ارتقى تريزيجيه فوق الجميع وحول عرضية أحمد زيزو في المرمى، مانحاً فريقه التقدم، وكاد أشرف بن شرقي أن يعزز النتيجة بهدف ثان، غير أنه سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس، ومن هجمة مرتدة انسرب مروان عثمان من بين مدافعي الأهلي وانفرد بالمرمى قبل أن يضع الكرة بذكاء في الشباك، مسجلاً هدف التعادل قبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الأول.



الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني توغل أشرف بن شرقي داخل منطقة سيراميكا، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر عن مرماه، وبعد محاولات أهلاوية نجح السلوفيني، نيجيك جراديشار، في تسجيل هدف ثان للأهلي مستثمراً عرضية مروان عطية، وحاول الجنوب أفريقي، فخري لاكاي، مباغتة حارس الأهلي الشناوي، عندما سدد كرة من مسافة بعيدة، لكن الأخير فطن للأمر وأفسد المحاولة، وتابع حارس الأهلي تألقه لينقذ مرماه من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة لاكاي، من مسافة قريبة.

مع مرور الوقت ارتفعت وتيرة اللعب وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية ولكن دون فرص حقيقية، وسدد عمرو السولية كرة من خارج المنطقة احتضنها الشناوي، واحتسب حكم المباراة مخالفة للأهلي خارج منطقة العمليات نفذها التونسي، محمد علي، عرضية وحولها تريزيجيه برأسه فوق العارضة بقليل، وفي الدقائق الأخيرة ضاعت للفريقين فرص خطيرة، وحافظ الأهلي على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف.