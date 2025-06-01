لوس أنجلوس يكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025

تأهل نادي لوس أنجلوس إف سي، إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد فوزه في الوقت الإضافي على نادي ليون المكسيكي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "بي إم أو" في مدينة لوس أنجلوس، ضمن نهائي ملحق بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، الذي حسم هوية آخر المتأهلين إلى البطولة العالمية.

وتمكّن أمس، لوس أنجلوس إف سي من قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 بعد التمديد، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89 من الوقت الأصلي، قبل أن يحرز هدفين إضافيين في الشوط الإضافي الأول .

وأصبح لوس أنجلوس إف سي الفريق الثاني والثلاثون والأخير الذي يضمن مقعده في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية ، من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، عبر 11 مدينة رئيسية.

وسيمثل لوس أنجلوس إف سي كلًا من قارة أمريكا الشمالية ومنطقة الكونكاكاف والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الرابعة، إلى جانب أندية تشيلسي الإنجليزي، والترجي الرياضي التونسي، وفلامنغو البرازيلي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مبارياته ضمن مرحلة المجموعات في مدن أتلانتا يوم 16 يونيو، وناشفيل يوم 20 يونيو، وأورلاندو يوم 24 يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة من ملعب "هارد روك" في ميامي، بمواجهة مرتقبة تجمع الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي في 14 يونيو المقبل.

وهنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي لوس أنجلوس إف سي على تأهله، مؤكدًا أن البطولة تمثل نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية، حيث تجمع أفضل الفرق من مختلف قارات العالم في منافسة عالمية تستمر على مدار 30 يومًا.

وقال : "نهنئ نادي لوس أنجلوس إف سي على تأهله إلى النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، ونتمنى له التوفيق في هذه البطولة العالمية الشاملة التي ستُتوّج أبطال القارات بلقب بطل العالم رسميًا".

وحصل النادي الأمريكي على جائزة مالية قدرها 9.55 مليون دولار أمريكي مقابل بلوغه دور المجموعات، مع فرصة للمنافسة على جوائز إضافية ضمن مجموع الجوائز المرصودة للبطولة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار أمريكي.

وتشهد البطولة، إقامة 63 مباراة في مدن أتلانتا، تشارلوت، سينسيناتي، لوس أنجلوس، ميامي، ناشفيل، نيويورك/نيوجيرسي، أورلاندو، فيلادلفيا، سياتل، وواشنطن العاصمة.