عمر مرموش يتوهج بأرقام قياسية في «البوندسليغا»

أكد النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، جدارته كنجم متألق في الدوريات الأوروبية الكبرى من خلال تحطيمه لأرقام قياسية غير مسبوقة في الدوري الألماني «البوندسليغا»، خاصةً في الكرات الثابتة، إضافة إلى تسجيله وصناعته لأهداف فريقه، وهو الأمر الذي لفت انتباه الأندية الأوروبية الكبيرة لإمكانات وقدرات نجم عربي قادم بقوة في ملاعب أوروبا.

خلال المباراة بين آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، صنع مرموش هدفاً من ركنية في الدقيقة 45 وسجَّل هدفاً آخر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62، ليصبح بذلك أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يسجل 3 أهداف متتالية من كرات ثابتة في ثلاث مباريات مختلفة، محققاً بذلك رقماً قياسياً.

وبمساهماته التهديفية وصل المصري عمر مرموش إلى 18 مساهمة تهديفية بواقع 11 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، خلال 10 لقاءات هذا الموسم في مسابقة الدوري، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى، متساوياً بذلك مع النجم هاري كين لاعب بايرن ميونخ، ومتجاوزاً أرقام أبرز النجوم مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صاحب الـ16 مساهمة تهديفية، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول صاحب الـ14 مساهمة تهديفية. بشكل عام شارك مرموش حتى الآن في 16 مباراة هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات، محققاً إنجازاً بإحرازه 14 هدفاً وتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

ولفت الأداء المتميز لمرموش اهتمام عمالقة الأندية الأوروبية، مثل ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، مما دفع إدارة فرانكفورت إلى تحديد سعرٍ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو كقيمة مبدئية للتفاوض حول اللاعب، وفقاً لتقارير شبكة «سكاي سبورت»، وهو الأمر الذي يعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب العربية في أوروبا، ويرفع من قيمته السوقية ويفتح كذلك أمامه أبواباً لمستقبل واعد مع كبار الأندية الأوروبية.