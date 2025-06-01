منتخبنا لـ"ميني فوتبول" يتعادل مع البوسنة والهرسك في أذربيجان

اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة معسكره الحالي في العاصمة الأذربيجانية باكو بالتعادل 3 – 3 مع منتخب البوسنة والهرسك، وذلك في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين صباح اليوم على صالة الجمباز الوطنية في باكو.

أحرز أهداف منتخبنا ماجد أحمد صالح، ومحمد آل علي، وهاشم الياسي، وكانت له الأفضلية في النتيجة حتى قبل صافرة النهاية التي شهدت هدف التعادل لمنتخب البوسنة والهرسك.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، مشرف المنتخب، أهمية تجهيز اللاعبين من خلال المباريات الودية، مع المنتخبات العالمية القوية، مشيراً إلى أن منتخب البوسنة والهرسك بلغ الدور ربع النهائي في بطولة العالم الحالية في أذربيجان، وقدم مستويات متطورة وحقق نتائج مميزة.