الشناوي: سنقاتل للحصول على اللقب والأجواء مثالية في معسكر الأهلي



أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة سيراميكا، غداً الخميس، في نصف نهائي السوبر المصري، وقال إنهم سيقاتلون من أجل الحصول على اللقب باعتبارها أول بطولة في هذا الموسم، وهذا سيمنح الفريق دافعاً قوياً للظهور بصورة جيدة في جميع المسابقات، وأكد أن الأجواء داخل معسكر الفريق مثالية، والجميع يشعرون بالشغف والحماس قبل مواجهة سيراميكا غداً في نصف نهائي السوبر.



وقال قائد فريق الأهلي إن المواجهة لن تكون سهلة، لأن فريق سيراميكا متطور، وقدم مستويات ممتازة في مباريات الدوري، غير أن الأهلي متعود على اللعب في أجواء مثل هذه البطولات، ولديه جمهور عريض في دولة الإمارات، وسبق له اللعب على ملعب استاد هزاع بن زايد، وجميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، ويرغبون في المشاركة وتحقيق الفوز لإسعاد جمهور الأهلي.



وأضاف: بالطبع تركيزنا حالياً منصب على مواجهة سيراميكا في نصف النهائي، ونتطلع للفوز والعبور للمباراة النهائية، ومن ثم التفكير في الحصول على اللقب، وهو الهدف الذي جئنا من أجله، لقد حصلنا على اللقبين السابقين، ونطمح في التتويج للمرة الثالثة على التوالي لإسعاد جماهيرنا، وحتى يكون ذلك فاتحة خير بالنسبة لنا قبل الاستحقاقات المقبلة محلياً وأفريقياً.